烈酒稅│山崎及白州蒸餾所推出獨家限量威士忌 The House of Suntory「職魂之作」 日威迷務必入手 白州 18 年Peated Malt

日威迷尖叫吧！減烈酒稅，社會上歡呼聲不絕於耳，無論業界及消費者都表示歡迎2024年施政報告調低酒精濃度高於30%的酒類（烈酒）的稅率，各大酒商窺準時機，The House of Suntory宣佈推出2024年「職魂之作」系列 — 包括 山崎黃金諾言大麥 、 山崎艾雷島泥煤麥芽 、 白州 18 年泥煤麥芽 和 山崎 18 年水楢桶 。

「職魂之作」 Tsukuriwake （讀音：soo-koo-ree-wah-keh）意為「多元化工藝的匠人精神」，限量版2024年「職魂之作」系列，由三得利第五代首席調酒師福與伸二（Shinji Fukuyo）運用木材等原料，以及擴展了以往「職魂之作」系列範圍的工藝，推動了威士忌製作的界限，以展示威士忌製作的多樣性。三得利首席調酒師福與伸二表示：「過去的系列主要聚焦於木桶的細節，但2024年『職魂之作』系列強調的是威士忌製作的元素，如原料選擇、泥煤和木桶。這個系列是展示山崎和白州威士忌製作過程中，將其多樣化推至極緻。」

山崎黃金諾言單一麥芽威士忌

山崎黃金諾言單一麥芽威士忌使用「黃金諾言」大麥製成，這是20世紀60年代在蘇格蘭培育的傑出穀物。自2009年起在日本蒸餾並在美國橡木桶中陳釀，它呈現出更濃郁、更豐富的山崎風味。它非常適合更成熟的威士忌，山崎12年中亦有添加這大麥，賦予其深沉圓潤的味道。山崎黃金諾言單一麥芽威士忌提供豐富而飽滿的口感，帶有香橙果醬、蛋奶醬的味道，以及甜美持久的餘韻。

山崎艾雷島泥煤單一麥芽威士忌

艾雷島的泥煤常被認為是蘇格蘭威士忌中最有獨特個性，比蘇格蘭本土的泥煤口感更柔和、更甜美。用於製造山崎艾雷島泥煤麥芽的水和陳釀過程產生了平衡的甜味，與煙燻味相輔相成，為山崎的悠長餘韻增添了複雜性。在黑糖的柔和香甜口感中點綴帶有柑橘氣息，以及溫暖、煙燻的餘韻。

山崎 18 年水楢桶單一麥芽威士忌 (2024 「職魂之作」系列 )

山崎18年水楢桶單一麥芽威士忌 (2024「職魂之作」系列)為三得利旗艦產品之一，水楢橡木是一種出了名難以處理的日本橡木，而現今卻被視為三得利威士忌的標誌性特徵，而山崎18年水楢桶正是其限量旗艦產品。水楢的複雜深沉味道為山崎的多層次風味增添了深度。長期桶陳給予它標誌性的辛辣味以及猶如檀香木和沉香木般的香味，也構成了這款100%水楢木桶威士忌。入口時，有著微妙的辛辣香橙味道，尾韻帶有丁香和乾椰子味。

白州 18 年泥煤單一麥芽威士忌 (2024 「職魂之作」系列 )

白州18年泥煤單一麥芽威士忌 (2024「職魂之作」系列) 為了紀念白州蒸餾所的多元調和藝術，使The House of Suntory能夠生產100多種不同的麥芽威士忌，並不斷改進日本泥煤麥芽威士忌。白州18年泥煤單一麥芽威士忌精緻優雅的煙燻味為酒液帶來清新感，令人想起一片寧靜的森林。白州使用純淨清澈的水源，組過長期桶陳的過程，帶著獨特的煙燻味，辛辣、胡椒的風味，逐漸深化為草本礦物和成熟蘋果的口感。山崎18年水楢桶單一麥芽威士忌和白州18年泥煤單一麥芽威士忌去年為The House of Suntory 100週年紀念而推出，由於深受歡迎而再度加推。

數量有限，以上系列將於本月中可到網上訂購。