浪映画創業作 古本森執導長片《野草》 自由定價社區巡映

古本森除了是一位影像創作人，更是一位文字工作者，他的首齣作品《野草》，不但自己編劇，更藉此致敬逝去的童年。Benson在電影中的文案寫道：「我們曾經將快樂寫在臉上，卻在長大的過程中慢慢將其遺忘。」

一齣關於青春與童真的電影

《野草》去年拍攝暑假期間，Benson看到主演的3位小朋友──灃哥、冬橋、一立，還有伴著他們三人的唐狗Okee，個個都是天真無邪的笑臉；與及一眾攝製團隊兼出品人，廿幾三十歲人仍一臉稚氣，心裡感嘆：「假如他們不會長大不會老，那就好了。」Benson稱幸好還有電影，「電影能將他們快樂的臉孔永久留存。矯情的說話難以啟齒，唯有書寫出來，希望《野草》能為大家盜回逝去的青春。」

《野草》的故事講述暑假的長洲是鬧市外的一片樂土，三個小孩一隻狗，趁著島上居民出門旅遊或舉家移民，偷偷闖進不同人的家中，玩樂之餘，也透過孩童的目光，暗中破獲了成年人世界的秘密。直至暑假結束，三個站在成長交叉點的孩子，也迎來了截然不同的命運……《野草》片長52分鐘，粵語對白，中英文字幕，將會進行全港流動式放映，連結不同社區，如野草蔓延不息。