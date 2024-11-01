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生活
2024-11-01 13:00:00

日本蛋品牌新紀元卵快閃8商場 玩游戲換日本蛋 與慈善機構合作送5萬隻蛋

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日本蛋品牌新紀元卵快閃8商場 玩游戲換日本蛋 與慈善機構合作送5萬隻蛋
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日本對食品安全及品質監控向來嚴謹，日本眾多食品之中以雞蛋較受港人歡迎，當中以品牌新紀元卵為人熟知。加上每年的11月5日是日本的「雞蛋日」。新紀元卵期望加深港人對日本雞蛋的認知，特意聯乘全港九及新界共8個商場進行快閃活動，設立「好卵想見你」遊戲攤位，到訪者可以玩遊戲換取新紀元卵雞蛋。MOSTown新港城中心更另設「好卵可愛」打卡位，家長可與小朋友一齊打卡，發掘日本雞蛋的美味之處及雞蛋小知識。 

周末快閃8商場玩遊戲送雞蛋

1123日，新紀元卵意聯乘全港九及新界共8個商場進行快閃活動，設立「好卵想見你」遊戲攤位，到訪者可以玩遊戲換取新紀元卵雞蛋。只要符合商場的換領條件並且即場玩游戲，就可免費換領新紀元卵雞蛋。MOSTown新港城中心更另設「好卵可愛」打卡位，家長可與小朋友一齊打卡，發掘日本雞蛋的美味之處及雞蛋小知識。

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夥同慈善機構送5萬隻蛋

另外，新紀元卵更與5間本地慈善機構合作，向社會大眾分享高品質的日本雞蛋，將捐贈50,000隻雞蛋予有需要人士，讓更多人了解日本雞蛋的美味及為社會出一分力。 新紀元卵亦與香港多間食肆聯手推出「好卵餐飲齊分享」，以新紀元卵製作多款期間限定的雞蛋菜式，品味新鮮日本雞蛋的滋味。 

「好卵想見你」商場快閃活動詳情：  

日期 : 1123(星期六及日)  

時間：中午1230分至晚上730  

地點：MOSTown新港城中心、荷里活廣場、荃新天地、T Town、昇悅商場、MCP新都城中心3期、香港仔中心及黃埔天地

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