日本蛋品牌新紀元卵快閃8商場 玩游戲換日本蛋 與慈善機構合作送5萬隻蛋

日本對食品安全及品質監控向來嚴謹，日本眾多食品之中以雞蛋較受港人歡迎，當中以品牌新紀元卵為人熟知。加上每年的11月5日是日本的「雞蛋日」。新紀元卵期望加深港人對日本雞蛋的認知，特意聯乘全港九及新界共8個商場進行快閃活動，設立「好卵想見你」遊戲攤位，到訪者可以玩遊戲換取新紀元卵雞蛋。MOSTown新港城中心更另設「好卵可愛」打卡位，家長可與小朋友一齊打卡，發掘日本雞蛋的美味之處及雞蛋小知識。

周末快閃8商場玩遊戲送雞蛋 11月2至3日，新紀元卵意聯乘全港九及新界共8個商場進行快閃活動，設立「好卵想見你」遊戲攤位，到訪者可以玩遊戲換取新紀元卵雞蛋。只要符合商場的換領條件並且即場玩游戲，就可免費換領新紀元卵雞蛋。MOSTown新港城中心更另設「好卵可愛」打卡位，家長可與小朋友一齊打卡，發掘日本雞蛋的美味之處及雞蛋小知識。