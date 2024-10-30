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生活
2024-10-30 22:00:00

新品速遞｜Martell馬爹利推出金王之尊干邑 糅合1400種生命之水 全球限量1000支！

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新品速遞｜Martell馬爹利推出金王之尊干邑 糅合1400種生命之水 全球限量1000支！

新品速遞｜Martell馬爹利推出金王之尊干邑 糅合1400種生命之水 全球限量1000支！

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各位愛酒之人絕對不能錯過這個消息！馬爹利（Martell）今年隆重推出限量珍釀「馬爹利金王之尊干邑 – 尚堤莊園珍藏」（L’Or de Jean Martell – Réserve du Château），以高達 1,400 種來自法國四大產區的「生命之水」（eaux-de-vie）釀造展現品牌精湛技藝，瓶身更以巴卡拉水晶及19克拉黃金製作，堪稱奢華與工藝的完美結合。而全球限量僅 1,000 瓶，每瓶更擁有獨特編號。

瓶身以一滴純淨晶瑩的干邑為靈感，瓶頸處更綴以 19 克拉黃金鐫刻限量標號，金色光影與醇厚酒液交相輝映，盡顯華麗非凡。 這款首發佳釀完美詮釋了當代的奢華與優雅。其香氣層次豐富，不但帶有優雅馥郁的花果香氣，更與大地氣息和陳年酒香交融，並散發著檀香與雪松的木質芬芳。 入口即能感受到濃郁的花香，隨後是辛香料與黑醋栗的微妙平衡，最後以獨特的木質香氣，餘韻悠長。

沉浸式感官之旅

為慶祝這款干邑在香港首次亮相，馬爹利和澳門永利皇宮，於幻影空間 Illuminarium 舉辦限定沉浸式品鑑體驗。活動中，來賓將能深入探索這款佳釀的製作過程，並由米芝蓮星級名廚譚國鋒和黃隆滔聯手打造的六道菜盛宴，巧妙搭配這款干邑的複雜香氣與細膩口感，呈現前所未有的感官享受。

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這場沉浸式體驗帶領賓客深入了解干邑的釀造工藝。 永利皇宮「譚卉」行政總廚譚國鋒和富臨飯店行政總廚黃隆滔師傅四手聯乘的六道菜佳餚晚宴，與干邑的醇厚風味完美交融。

創作靈感

「馬爹利金王之尊干邑 – 尚堤莊園珍藏」的靈感來自馬爹利的經典產區尚堤莊園 Château de Chanteloup ，這座位於法國干邑區寶德區的莊園自 1715 年起成為品牌歷史的重要象徵。這款干邑不僅經過 300 年歷史的老橡木桶陳釀，更蘊含了豐富的花果香氣和大地氣息，讓每一口都充滿層次感，餘韻悠長。

在 300 年老橡木桶中靜謐陳釀，經過精妙複雜的調配，每一滴都散發著璀璨光華，馥郁香氣層次豐富，口感醇厚綿密。 每年，馬爹利首席釀酒師 Christophe Valtaud 均以一座歷史悠久的法國城堡或典雅莊園為靈感，精心釀造獨一無二的干邑。

限定嘗味套餐

除了這款珍釀的正式亮相，馬爹利更與香港富臨飯店聯合推出期間限定的美食優惠，由現在到11月17日，食客可在品嚐富臨招牌菜式「阿一鮑魚鵝掌煲」的同時，搭配兩杯馬爹利 XXO，僅需$1,880便可享受干邑的醇厚風味和奢華粵菜的極致融合。

為慶祝「馬爹利金王之尊干邑 – 尚堤莊園珍藏」的推出，馬爹利更與香港米芝蓮三星富臨飯店合作推出特別優惠。

為慶祝「馬爹利金王之尊干邑 – 尚堤莊園珍藏」的推出，馬爹利更與香港米芝蓮三星富臨飯店合作推出特別優惠。

關於品牌

馬爹利是歷史最悠久的干邑品牌，由尚馬爹利於1715年創立。承襲了九個世代的精湛手藝，馬爹利干邑細膩優雅，享譽全球。而揉合了對工藝的創新熱情和風土的深厚聯繫，馬爹利公司由1912年推出的標誌性產品藍帶馬爹利發展到今天的藍淬燕，一直大膽開創新的表現形式。

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