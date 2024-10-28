戶戶送慶祝登陸香港9周年 首個野餐生日派對 送人氣餐廳美食及野餐袋

戶戶送Deliveroo為慶祝登陸香港9周年，將於11月8日至10日（星期五至星期日）在寵物友善的啟德Airside露天廣場舉行首個露天野餐生日派對，並誠邀多個餐廳及生活百貨品牌參與，送出限量版野餐手提袋和精選美食，更為毛孩送上精美皮革收納袋！
是次參與活動的品牌眾多，包括戶戶超市有售的Driscoll's、Fever Tree、Maison Perrier、偉圖、Orion、樂淇、都樂食品公司，百佳超級市場、馬莎、永旺百貨、屈臣氏、Feather & Bone、寵寵線、Goobne Chicken、Pici、甜記餃子、那個NAGE、堅信號上海生煎皇、樂天王朝、地茂館甜品、天仁茗茶、PizzaExpress 和 Cinnabon，種類由各地特色美食到各式各類的生活百貨和寵物用品。
派對現場除了提供野餐場地及設施供大家享用美食外，戶戶送將聯手各大品牌為大家預備豐富禮物，二人同行，即可換領！包括法包、火腿、莫薩里拉芝士、各式飲品、小食、消毒用品，以及寵物食品，即使毛孩都可以參與野餐派對。禮品數量有限，換完即止！
．戶戶送新用戶只需安裝戶戶送應用程式並輸入優惠碼，即可免費換領戶戶送限量版野餐手提袋乙個和精選美食乙份。
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精選產品包括（各個禮物包的產品組合均有所不同，現場將隨機送出，換完即止）：
同時，戶戶送深知寵物是許多家庭的重要一員，特別為毛孩們安排貼心驚喜，戶戶送將於11月9日至10日於派對現場特設寵物專區，各位主人只需完成簡單指定步驟，就能免費獲贈精美皮革寵物便袋收納袋，屆時更會有專人即席在便袋包上熨上毛孩的名字，製作獨一無二的便袋收納袋。數量有限，先到先得，送完即止。
戶戶送更於露天野餐生日派對與10間餐廳夥伴合作，在中、午、晚等不同時段送出各式食品，薈萃中、韓、台、意等各地美食，送上美味的野餐體驗，從韓式烤雞、意大利前菜，到台灣小吃、上海點心，豐富多樣的美食選擇定能滿足各種口味喜好。美食數量有限，先到先得，換完即止。 美食陣容包括：
戶戶送首個野餐生日派對活動詳情：
日期： 2024年11月8日至10日
時間：
2024年11月8日：下午4時至晚上8時
2024年11月9日及10日：中午12時至晚上8時
地點： AIRSIDE啟德商場露天廣場