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2024-10-25 16:07:35

惠康限定一日全場88折優惠 貨品組合折上折慳近$300 紅白餐酒買額外85折

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惠康限定一日全場88折優惠 貨品組合折上折慳近$300 紅白餐酒買額外85折

惠康限定一日全場88折優惠 貨品組合折上折慳近$300 紅白餐酒買額外85折

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備受歡迎的惠康「大折日」載譽回歸！於1026日到全線惠康門市買滿$188，或於惠康網店買滿$988，即可享有88折優惠，仲有多款優惠可享折上折！此外，於惠康網店買滿$188並選擇「網購店取」服務，同樣可享88折優惠。優惠只限一天，萬勿錯過！

由即日起至1128日，指定分店更有美酒開倉，精選美酒低至4折。全線紅/白餐酒買6支，再享85折。於1026日哈囉「惠」萬聖折當日買滿指定金額，再有88折！

惠康限定一日全場88折優惠 貨品組合折上折慳近$300 紅白餐酒買享額外85折

惠康限定一日全場88折優惠 貨品組合折上折慳近$300 紅白餐酒買享額外85折

惠康更推出「購物攻略」，各款貨品組合任你配搭，以至抵價格入手心宜貨品，享盡最抵88折：

     萬聖節派對組合-「哈囉『惠』萬聖折」限定價：$429.9 ($277.8)

     居家必備組合-「哈囉『惠』萬聖折」折實價：$346 ($217.3)

     至鮮係抵組合-「哈囉『惠』萬聖折」折實價：$166.3 ($99.7)

美酒開倉推廣之指定分店地址

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萬聖節派對組合-「哈囉『惠』萬聖折」限定價:$429.9 (慳$277.8)

萬聖節派對組合-「哈囉『惠』萬聖折」限定價:$429.9 (慳$277.8)

Ferrarini 意大利巴瑪火腿片18個月 (90克) 標準價：$80/件 優惠價: $65/件 折實：$57.2/件 可口可樂汽水330毫升(8罐裝) 標準價：$80/2件 優惠價: $54/2件 折實：$47.5/2件 麒麟一番搾大罐裝500毫升(4罐裝) 標準價：$99/2件 優惠價: $85/2件 折實：$74.8/2件
居家必備組合-「哈囉『惠』萬聖折」折實價$346 (慳$217.3) 刀嘜 純正花生油3支裝 (900毫升) 標準價：$135/件 優惠價: $97.9/件 折實：$86.2/件 唯潔雅極致綿柔4層衛生紙10卷裝 標準價：$82/2件 優惠價: $60/2件 折實平均：$52.8/2件 斧頭牌西柚洗潔精補充裝 1.3公斤 標準價：$50/2件 優惠價： $38/2件 折實平均：$33.4/2件 滴露 經典松木沐浴露孖裝(950克) 標準價：$100/件 優惠價: $82/件 折實：$72.2/件
至鮮係抵組合-「哈囉『惠』萬聖折」折實價$166.3 (慳$99.7) 挪威急凍三文魚扒2件 標準價：$58／2件 優惠價 : $39／2件 折實：$34.3/ 2件

/白酒推介(優惠由1026日至111)

澳洲黃尾袋鼠灰品諾白酒（750毫升） 標準價：$88/支 優惠價: $108/3支 哈囉『惠』萬聖折6 支折實平均：$26.9/支 智利拉菲珍藏卡麥妮紅酒（750毫升） 標準價：$188/支 優惠價: $118/支 哈囉『惠』萬聖折6 支折實平均：$88.3/支

同場加映：激抵優惠超筍限時搶

惠康還有今期激抵優惠，顧客凡於惠康超級市場購買任何產品滿$100，在1025日至27日期間，可加$49換購韓國香印青提450克，而在1028日至31日期間，用$45換購Big Foot 喜瑪拉雅山鹽糖蜂蜜青檸味 / 檸檬味(原盒12包裝)，以及$$55換購2罐各款安記溏心鮑魚（標準價：$38/罐），買得多慳得多。

1025日至31日購買全線高露潔牙膏/牙刷/漱口水產品，第2件半價 (高露潔清新/薄荷味牙膏單支裝及多支裝除外)；買滿$99送維達金裝衛生紙10卷裝1件；買滿$128$30票尾現金券。

由10月25日至31日購買全線高露潔牙膏/牙刷/漱口水產品，第2件半價 (高露潔清新/薄荷味牙膏單支裝及多支裝除外)；買滿$99送維達金裝衛生紙10卷裝1件；買滿$128送$30票尾現金券。 +$49換購韓國香印青提 450克 優惠期：25/10-27/10 +$55換購2罐各款安記溏心鮑魚（標準價：$38/罐） 優惠期：28/10-31/10 +$49換購韓國香印青提 450克 優惠期：25/10-27/10 +$55換購2罐各款安記溏心鮑魚（標準價：$38/罐） 優惠期：28/10-31/10 由10月25日至31日購買全線高露潔牙膏/牙刷/漱口水產品，第2件半價 (高露潔清新/薄荷味牙膏單支裝及多支裝除外)；買滿$99送維達金裝衛生紙10卷裝1件；買滿$128送$30票尾現金券。

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