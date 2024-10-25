惠康限定一日全場88折優惠 貨品組合折上折慳近$300 紅白餐酒買額外85折

備受歡迎的惠康「大折日」載譽回歸！於10月26日到全線惠康門市買滿$188，或於惠康網店買滿$988，即可享有88折優惠，仲有多款優惠可享折上折！此外，於惠康網店買滿$188並選擇「網購店取」服務，同樣可享88折優惠。優惠只限一天，萬勿錯過！
由即日起至11月28日，指定分店更有美酒開倉，精選美酒低至4折。全線紅/白餐酒買6支，再享85折。於10月26日哈囉「惠」萬聖折當日買滿指定金額，再有88折！
惠康更推出「購物攻略」，各款貨品組合任你配搭，以至抵價格入手心宜貨品，享盡最抵88折：
• 萬聖節派對組合-「哈囉『惠』萬聖折」限定價：$429.9 (慳$277.8)
• 居家必備組合-「哈囉『惠』萬聖折」折實價：$346 (慳$217.3)
• 至鮮係抵組合-「哈囉『惠』萬聖折」折實價：$166.3 (慳$99.7)
紅/白酒推介(優惠由10月26日至11月1日)
同場加映：激抵優惠超筍限時搶
惠康還有今期激抵優惠，顧客凡於惠康超級市場購買任何產品滿$100，在10月25日至27日期間，可加$49換購韓國香印青提450克，而在10月28日至31日期間，用$45換購Big Foot 喜瑪拉雅山鹽糖蜂蜜青檸味 / 檸檬味(原盒12包裝)，以及$$55換購2罐各款安記溏心鮑魚（標準價：$38/罐），買得多慳得多。
由10月25日至31日購買全線高露潔牙膏/牙刷/漱口水產品，第2件半價 (高露潔清新/薄荷味牙膏單支裝及多支裝除外)；買滿$99送維達金裝衛生紙10卷裝1件；買滿$128送$30票尾現金券。