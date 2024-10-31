NTT科創峰會促進人工智能業界合作，推動智慧城市發展

NTT創新科技發展聯盟於2024年10月30日舉辦的年度旗艦活動——NTT科創峰會，為香港的智慧城市轉型注入了新的活力。此次峰會以「重塑與想像 - 走進香港未來創科探索之旅」為主題，吸引了超過百位業界精英，包括政府官員、商界領袖、學者和技術專家，共同探討未來科技發展的機遇。 峰會由NTT集團旗下NTT Com Asia主辦，旨在透過促進數碼創新科技的討論，促進智慧城市的發展與建造業的轉型。由本地研發的人型機械人Sophia在活動開場致辭，探討了人類與人工智能之間不斷演變的關係，並強調了創新科技的重要性。

NTT Com Asia香港行政總裁平松太一表示：「NTT科創峰會不只是一場活動，更對促進業界合作發揮催化作用。我們正站在新時代的界線尖端，人工智能不再是一個概念，而是塑造未來的動力。透過匯聚不同觀點並鼓勵開放對話，我們正為科技創新燃點起火花，鞏固香港於智慧城市發展領域中的領袖地位。」 Sophia也分享了她的看法，稱自己很榮幸能參與此次峰會，並強調人類與機器協作在創科生態圈中的重要性。 本次峰會強調了行業間的合作，展現了NTT創新科技發展聯盟的決心，致力於建立公營機構、商界、學術界與科技創新者之間的夥伴關係。多場重點演講和討論環節均聚焦於「共同創造」，強調物聯網、邊緣人工智能和移動技術在加速智慧城市發展中的關鍵作用。

此外，互動研討會為企業提供了解決行業挑戰的平台。技術展示環節中，NTT專家與初創公司合作展示了一個端到端的智慧城市平台，並探討了如何利用私有5G網絡和人工智能技術提升建築安全。 峰會除了專業討論，還提供了與會者交流的機會，爐邊會談環節探討了人工智能和人型機械人對零售業的潛在影響，與會者有機會親自體驗與Sophia的互動，感受未來人機協作的場景。 NTT科創峰會進一步鞏固了其在香港智慧城市發展中的關鍵角色，通過促進合作與共同創造，推動科技發展，加強香港的網絡連接和可持續發展。

圖中為NTT Com Asia香港行政總裁平松太一(左)、社交型人型機械人Sophia (中)及NTT Com Asia首席營收總監曾慶德(右)。