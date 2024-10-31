MIPIM Asia 2024 大獎得獎名單揭曉

35 項亞太區卓越項目獲認可 香港 - 2024年10月31日 - 備受推崇的 MIPIM Asia 2024 大獎得獎名單正式揭曉。MIPIM Asia 大獎一直被譽為亞洲地產界最具權威性和創新性的榮譽，表彰區內優秀的地產項目。經過嚴謹而全面的評審過程，評選出多個傑出項目競逐本屆金、銀、銅獎殊榮。萬眾期待的 MIPIM Asia 頒獎晚宴將於12月4日隆重舉行，最終獲獎名單將於當晚揭曉，為MIPIM Asia 2024峰會劃上完美句號。峰會參加者將可於兩天峰會上現場及線上投票，以決定金、銀、銅獎得主的最終排名。



由來自亞洲地產界的頂尖高層領袖及專業人士組成的16人評審團，由香港地產行政師學會主席蔡宏興先生擔任評審團主席，為選拔入圍項目投入了大量心力。這些業界專家投入大量時間和專業知識，仔細評估來自各地區的所有提名，確保只有最傑出的項目勝出，展現出地產行業的最高成就。



評審團成員包括：

蔡宏興先生，香港地產行政師學會（香港）主席 （香港）（評審團主席） George AGETHEN先生，新加坡艾芬豪劍橋亞太區聯席主管 （新加坡） 鄭秉澤先生，中國崇邦集團首席執行官兼執行董事（中國） 程志強先生，中信資本控股香港高級董事總經理、管理合夥人兼房地產主管 （香港） 鄒志強先生，領盛投資管理高級董事總經理（香港） Harvey COE先生，香港安永會計師事務所高級顧問（香港） Alison COOKE女士，Starr International Investment Advisors (Asia) Limited 董事總經理 - 房地產（香港） 侯迅女士，冠君產業信託行政總裁（香港） Alexandre HERIARD-DUBREUIL，LCatterton Real Estate Partner 首席投資官（香港及倫敦） 王國龍先生，香港領展資產管理有限公司執行董事兼行政總裁（香港） Nicholas J. LOUP先生，Chelsfield集團副主席兼亞洲區首席執行官（香港） Laurent JACQUEMIN先生，日本AXA IM Alts不動產亞太區主管（日本） 鄧志豪先生，香港湯森集團合夥人（香港） Shuji TOMIKAWA先生，Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc. (MFIA) 總裁（日本） Richard YUE先生，Arch Capital Management Company Limited 首席執行官兼首席投資官（香港） 周靜女士，Nuveen另類投資和戰略交易高級總監（香港）

MIPIM Asia 2024 大獎得獎名單如下（按類別依字母順序排列）：



最佳文化、體育及教育項目 (BEST CULTURAL, SPORTS AND EDUCATION PROJECT)

幾何奇妙動物園，秀茂坪購物中心（香港 - 中國）

桂城景桂中學（佛山 - 中國）

領展可持續發展實驗室（香港 - 中國）

石灣中國，第七陶藝研究基地（第一期）（佛山 - 中國）



最佳酒店、旅遊和休閒項目 (BEST HOSPITALITY, TOURISM AND LEISURE PROJECT)

寶軒酒店及服務式住宅 – BIPV 大樓（香港 - 中國）

廣州南站麗笙紅酒店（廣州 - 中國）

TOWNPLACE 西九龍（香港 - 中國）



最佳綜合用途項目 (BEST MIXED-USE PROJECT)

One Dojima Project（大阪 - 日本）

成都環球中心（成都 - 中國）

太古坊二期（香港 - 中國）



最佳辦公及商業項目 (BEST OFFICE & BUSINESS PROJECT)

景臨街83號（香港 - 中國）

KTR350（香港 - 中國）

恒基大廈（香港 - 中國）

TP-Link 總部（深圳 - 中國）



最佳翻新建築 (BEST REFURBISHED BUILDING)

啟田購物中心翻新工程（藍田 - 香港 - 中國）

翻新的懷舊風情：建生購物中心（香港 - 中國）

新加坡樟宜機場二號航站樓擴建（新加坡）



最佳住宅項目 (BEST RESIDENTIAL PROJECT)

Laurel at Navapark（BSD City - 印尼）

大和住宅世田谷千川（東京 - 日本）

Riverville（上海 - 中國）



最佳零售項目 (BEST RETAIL PROJECT)

Lovi Center（西安 - 中國）

南京國金中心（南京 - 中國）

蘇州仁恒倉街（蘇州 - 中國）



最佳購物體驗 (BEST SHOPPING EXPERIENCE)

AIRSIDE（香港 - 中國）

Shoppes at Londoner – The Londoner Macao（澳門特別行政區 - 中國）

#URBANHOOD at Hysan Place' （香港 - 中國）



最佳城市更新項目 (BEST URBAN REGENERATION PROJECT)

虹壽坊（上海 - 中國）

石灣中國，星光公園（佛山 - 中國）

石灣中國，宏偉山（佛山 - 中國）



最佳新建項目 (BEST NEW DEVELOPMENT)

Atrium Place（古爾岡 - 印度）

吉寶南中心（新加坡）

蘇州中心（蘇州 - 中國）



最佳大型新建項目 (BEST NEW MEGA DEVELOPMENT)

上海多倫路城市更新（上海 - 中國）

西岸中心（上海 - 中國）

華發雪世界（深圳 - 中國）



MIPIM Asia 2024 峰會

今年的 MIPIM Asia 峰會將匯聚來自超過20個國家的企業高層和頂尖領袖，並邀請了全球知名投資者參與。主要參與者包括 APG、BEI Group、冠君產業信託、華懋集團、PAG、Townsend Group、新加坡政府投資公司（GIC）以及 PIMCO PRIME Real Estate GMBH 等著名企業。峰會亦將迎來眾多來自全球知名品牌的最終用戶和零售代表，包括 Victorinox、TUMI、Apple、Furla、Ralph Lauren 及 Pfizer，令此峰會成為高層次人脈交流及投資機遇的首要平台。



為期兩天的峰會將涵蓋多樣化的行業主題討論及專題演講，其中亞太區法國興業銀行首席經濟學家姚煒將作為開幕演講嘉賓發表致辭。



作為亞太地產界日程的重要支柱，MIPIM Asia 峰會持續吸引具影響力的決策者，展示區內最前沿的地產項目，進一步鞏固其作為地產行業領先平台的地位。



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關於MIPIM Asia Summit (亞太區房地產高峰會) MIPIM Asia Summit 是由RX France主辦的亞太地區年度房地產領袖峰會。這是高層決策者齊聚一堂，探索新的商業夥伴關係和投資機會的重要聚會。它包括專家主導的會議會議、高級網路加速器和為期兩天的獨家頒獎晚宴。來自世界各地的傑出演講者、高級管理人員、高級商業專業人士和行業專家將討論房地產和零售行業的最新發展和流行趨勢。MIPIM - 世界房地產市場 - 是全球領先和最大的房地產盛會。這項為期四天的活動每年三月在戛納舉行。2023 年有 22,500+ 代表參加，超過 2,000 家投資和金融公司，以及 90 多個不同的國家/地區。

關於RX RX是全球領先的活動與展覽公司，透過產業專業知識、數據和技術，為個人、社群和組織打造商業機會。RX於25個國家涵蓋42個產業領域，每年舉辦約350場活動。RX致力於為所有員工創造包容的工作環境，並通過數據驅動的洞察和數位解決方案賦能企業成長。RX隸屬於RELX集團，RELX是一家為專業和商業客戶提供基於信息的分析和決策工具的全球供應商。如需更多資訊，請訪問：www.rxglobal.com。



RX France 創建了領先業界的高水準會議場所，涵蓋15個行業領域，包括MIPIM、MAPIC、Batimat、Pollutec、EquipHotel、SITL、IFTM、Big Data & AI Paris、MIPCOM、Paris Photo、Maison&Objet*等。RX France的活動於法國、香港、意大利和墨西哥舉行。詳情請訪問： www.rxglobal.fr



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