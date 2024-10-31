IGC「技術驅動+模式創新」 持續推動人工智能戰略轉型

香港 - 2024年10月31日 - International Genius Company（簡稱「IGC」；股票編號：0033.HK）發佈截至2024年6月30日的年度報告（下稱：「報告期」）。報告期內，IGC通過「技術驅動+模式創新」，不斷推動公司戰略轉型，取得了多項里程碑式進展，向成為人工智能交易技術解決方案提供商穩步邁進。



報告期內，IGC將先進技術與市場洞察結合，通過人工智能重新定義金融資產交易，成功完成戰略收購DNCC、引入頂尖技術研發與國際金融交易人才，增強了人工智能交易技術研發與產品開發運營能力；以創新的合作模式，與知名金融機構達成業務合作，加速推進人工智能驅動的交易技術規模化商用。此外，IGC積極推動企業可持續發展，通過優化企業治理結構、積極參與社會公益事業，實現了ESG評級的提升。



成功完成戰略收購 技術驅動推進戰略轉型



2024年3月22日，IGC完成收購DNCC的全部股權。DNCC是一家專門從事人工智能、深度神經網絡、分布式計算及量化交易算法的領先研發及應用公司，其團隊擁有多年人工智能領域研發經驗。DNCC在英屬處女群島獲批成為經理，能為投資基金提供管理或諮詢服務，提供包括通過尖端技術、分布式神經網絡算法和強大的風險控制模組提供技術支援等一系列服務。此收購增強了IGC在投資管理方面的能力，特別是在人工智能驅動的投資策略和量化交易領域。



隨著對DNCC收購的完成，IGC已拓展技術驅動的投資管理業務，構建起擁有神經網絡、分布式計算等前沿科技為核心的先進、成熟的人工智能交易技術體系，並不斷深耕開拓此市場。目前IGC已研發了基於機器學習和深度學習的交易算法，能夠為客戶提供定制的一站式可擴展人工智能交易技術解決方案，並成功將其商業化應用於貨幣等國際金融交易領域，在全球市場形成了強勁競爭優勢。



全球範圍內，人工智能驅動的投資管理快速增長。全球算法交易市場預計到2030年將達到429.9億美元，複合年均增長率為12.2%。在這一趨勢下，憑藉先進的人工智能交易解決方案，IGC將迎來更廣闊的發展空間、展現更大的增長潛力。



頂尖人才加入 增強技術創新能力



報告期內，IGC通過吸引頂尖人才加入，提升了在人工智能研發和國際金融市場交易的綜合能力，為IGC持續推動技術創新注入了強大動力。



何曉斌博士，知名經濟學家，擔任IGC執行董事兼首席經濟學家。其在期貨投資以及企業合規性方面擁有超過30年的工作經驗，具備豐富財務知識和管理經驗，曾擔任中國證監會上海證監局期貨監管處處長及上海市計劃委員會物資能源處副處長。何博士亦曾出任國泰君安期貨董事長、國泰君安證券董事會秘書和國泰君安資產管理公司總裁、華鑫證券首席經濟學家及華鑫期貨董事長、中國首席經濟學家論壇理事、中國證券業協會首席經濟學家委員會委員及申能股份有限公司（一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600642）董事。何博士享有中華人民共和國國務院特殊津貼，曾獲評滬上十大金融行業領袖。



陰紅志博士，數據挖掘和分析領域的領軍人物，擔任IGC顧問。其現任澳大利亞昆士蘭大學（全球排名前50高校）大數據智能實驗室主任，曾被澳大利亞《Research 2020》雜誌評為數據挖掘和分析領域的領軍人物，並於2022和2023年入選AMiner人工智能領域全球2000位最具影響力學者年度榜單（數據挖掘領域100），2021和2022年入選斯坦福大學全球前2%頂尖科學家「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」。



葉冠華博士，在人工智能領域具有高影響力的年輕學者，擔任IGC旗下DNCC首席算法研究員。其以第一作者身份在頂級期刊上發表了多篇關於人工智能的高影響力論文，總影響因數超過20。



方敏女士，於2024年7月24日獲委任為IGC獨立非執行董事。方女士擁有超過27年的企業融資交易經驗，包括並購、首次公開招股及股票聯合發行，曾先後在多家知名金融機構擔任高級管理職務，對金融行業的從業規範以及發展趨勢均有深刻的理解和精闢的洞見，在企業戰略、風險管理和公司治理等方面擁有卓越的領導能力。



模式創新 與知名機構達成合作



為提升整體投資體驗和合作效率，IGC創新與客戶的合作模式，為客戶進行人工智能交易算法授權的同時，共同商議投資策略和費用結構，並依據客戶需求定制產品結構，實現以小成本成立高水準、高品質且投資策略先進的交易產品。創新的合作模式不僅降低了風險與合作門檻，顯著提升了客戶對IGC的信任度與合作意願，還為客戶提供了更優質的服務和多樣化的產品選擇，實現雙方價值最大化。



2024年6月17日，IGC與擁有全球最大綜合交易平台的Saxo Bank（盛寶銀行）的子公司 Saxo Capital Markets HK Limited 簽署諒解備忘錄，旨在推動交易技術授權許可和資產管理方面的雙邊技術合作，實現人工智能交易技術與金融業務的深度融合。



2024年7月11日，IGC全資子公司DNCC與香港盈信金融科技有限公司（「CFL」）簽訂合作框架協定，旨在利用IGC在算法交易技術方面的專業知識，助力CFL及其合作夥伴推進其資產管理服務。



與知名機構達成合作，標誌著IGC人工智能交易技術的商業化應用落地，驗證了IGC人工智能交易技術的實際應用價值和市場潛力。IGC將與更多金融機構開展深度合作，為更多客戶創造價值，實現IGC人工智能交易技術的規模化應用。



ESG評級提升 推動企業可持續發展



報告期內，中國大陸領先的金融數據、資訊和軟件服務企業萬得（Wind）發佈了IGC最新的ESG評級報告，由BB級晉升至BBB級，在管治（G）方面得分5.95分，顯著優於行業5.32分的均值，得到了市場的認可。



為實現高品質的戰略轉型，IGC引入了具有多元行業背景的高級管理人才，於2024年7月委任了擁有超過27年企業融資交易經驗的方敏女士為IGC獨立非執行董事，推動公司治理再上台階。同時，IGC持續優化管治結構，通過健全信息披露制度、加強風險管理等措施，構建起支持持續發展的框架，確保公司合規、透明和高效運營。



IGC在自身不斷創新發展的同時，努力回饋社會，展現企業的社會責任感和擔當，積極投身社會公益事業，持續傳遞正向價值。IGC大力支持青少年成長教育，繼續落實2023年聯合微笑慈善基金會啟動的「三年百校」計劃，為有需要的偏遠山區學校提供教學配套設備和緊急援助，協力創造平等優質的教育條件，促進共同富裕。



人工智能交易技術解決方案提供商



「科技引領交易創新」，IGC在本次報告期內達成多項重要的里程碑，轉型成為人工智能交易技術解決方案提供商，將先進技術與市場洞察結合，通過人工智能重新定義金融資產交易。未來，IGC將繼續專注於通過技術和創新實現增長，不斷加大對人工智能及相關技術的投入，加速推進人工智能算法研發迭代以及在全球金融交易中的規模化應用，為更多客戶創造價值，並進一步提升IGC在全球市場中的競爭力。

