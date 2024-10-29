香港 - 2024年10月29日 - FGA信托于本周首次參加香港金融科技周活動。首席策略官Helen Chen在財富科技分會場參與了題為「把握增長資本機會：探索科技格局」的小組討論，介紹了FGA信托的全方位數字解決方案，期望能徹底改變財富管理行業格局。她強調，這一創新平台使FGA信托能夠在數碼轉型時代抓住新興機遇。
與會者首先探討了私募股權的快速演變，這一領域傳統上由機構投資者主導，並分析了市場參與者如何根據新出臺的法規和政策採取靈活的應對策略。同時討論揭示了金融科技進步所帶來的可觀增長資本機會，這些進步使家族辦公室、高淨值個人（HNWIs）及小型投資者群體能夠更有效地參與資本市場。這一變革為多元化和增長開辟了新途徑，凸顯了科技在創造更具包容性和活力的投資環境中的重要角色。
Helen Chen介紹了FGA信托的尖端數位解決方案，該方案提供一個綜合平台，支持各類資產的財富管理。她強調了人工智能在客戶服務和反洗錢（AML）流程中的整合 作用，展示了FGA信托如何利用科技提升運營效率並豐富客戶體驗。
在金融科技周期間，FGA信托展示了其以人工智能為驅動的信託平台，旨在革新傳統信託體驗。該平台利用人工智能來改善決策、簡化操作並提供個性化的客戶體驗，確保FGA信托在快速變化的市場中保持競爭力。這些創新對行業的重要性不容小覷，因為它們不僅提升了服務質量，還促進了財富管理中的透明度。
「我們在金融科技周2024年的討論突顯了採用科技創新以有效應對 當今複雜金融環境的必要性。」Helen Chen表示。「在FGA信托，我們致力於為所有資產類別提供綜合解決方案，使我們的客戶能夠在信託結構中感到放心，并且蓬勃發展。」
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FGA信托首席策略官Helen Chen於2024年金融科技周探討數字財富管理解決方案
香港 - 2024年10月29日 - FGA信托于本周首次參加香港金融科技周活動。首席策略官Helen Chen在財富科技分會場參與了題為「把握增長資本機會：探索科技格局」的小組討論，介紹了FGA信托的全方位數字解決方案，期望能徹底改變財富管理行業格局。她強調，這一創新平台使FGA信托能夠在數碼轉型時代抓住新興機遇。