DFA設計獎2024：亞洲創意巨匠隆重揭曉

全新「年度設計師」獎項閃耀登場

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隈研吾

隈研吾建築都市設計事務所

創辦人



伊部菊雄

CASIO計算機株式會社

時計事業部高級研究員



關永權

關永權燈光設計有限公司

首席顧問



太刀川英輔

NOSIGNER創辦人及社長



DFA

亞洲最具影響力設計獎

2024 (DFA DFAA)

DFA

香港青年設計才俊獎

(DFA HKYDTA)

香港 - 2024年11月1日 - 香港設計中心公布2024年DFA設計獎得獎者名單，表彰他們的創新精神及對亞洲設計界的深遠影響。今年，DFA設計獎新增設一項備受矚目的獎項 — DFA年度設計師，標誌著駐亞洲設計領袖於全球設計舞台上的認受性。「DFA年度設計師」獎項獎座由著名設計師陳幼堅設計，秉承其東情西韻美學，以注目的「d」字及數字「1」作為設計的核心元素，優雅流暢地體現獎項尊貴地位。DFA設計獎於2003年創立，由文創產業發展處（前身為創意香港）擔任主要贊助機構，獎項旨在表彰通過設計對亞洲作出深遠影響的傑出人士及項目。2024年得獎者包括 — 隈研吾，DFA 亞洲設計終身成就獎（DFA LAA）；伊部菊雄，DFA設計領袖獎（DFA DLA）；關永權，DFA世界傑出華人設計師（DFA WOCD）；及太刀川英輔，DFA年度設計師（DFA DOY），每位得獎者均代表著當下的優秀設計與創新的巔峰。香港設計中心主席嚴志明教授表示：「今年DFA設計獎得主展現了設計如何跨越美學，成為推動社會變革的強大工具。他們的作品不僅帶來啟發，還引導人們深思設計在應對全球議題中的角色。我衷心祝賀每位得獎者，他們的前瞻貢獻正為創造一個可持續及互聯的世界鋪路。今年我們很高興增設『DFA年度設計師』殊榮，表彰那些能夠帶動透過設計解決當前複雜社會挑戰的人才。這個獎項不僅展示得獎者的個人成就，更強調駐亞洲設計師為設計格局所帶來新穎獨特的豐富文化視角。」國際知名建築師隈研吾在建築領域舉足輕重，重新定義了自然、科技與人類之間的關係。自1990年創立隈研吾建築都市設計事務所以來，不斷將其建築與環境無縫融合的理念付諸實踐。他的設計哲學以天然材料和人性化空間為優先，並於世界上眾多標誌性建築中展現此理念。隈研吾是東京大學名譽教授，曾於慶應義塾大學等知名學府任教，並積極將其知識傳授給未來的建築師。其建築設計理念融入傳統日本美學與前沿科技，創造出既紮根於當下又充滿前瞻性的作品。隈研吾的影響力還展現在其多部重要著作中，包括《隈研吾：擬聲．擬態建築》、《自然的建築》及《小建築》。DFA亞洲設計終身成就獎2024表彰隈研吾具開創性的設計願景及對空間設計領域的卓越貢獻。把自然材料與現代設計原則相結合，為我們提供了全新的空間體驗，更促進人與環境的更深層次連結。伊部菊雄，被譽為「G-SHOCK之父」，於1981年成功研發並商業化防震手錶G-SHOCK，徹底革新了腕表行業。G-SHOCK憑藉其突破性的創新，成為耐用與時尚的象徵，即使遭受撞擊或跌落仍能完美運作。伊部菊雄對腕表耐用性的追求從未止步。1994年，他開始研發全金屬G-SHOCK，並推出了MR-G系列。其創意不斷突破界限，於2016年啟動了DREAM PROJECT，並於2018年推出18K金G-SHOCK，以慶祝G-SHOCK系列35週年，限量的35枚手錶迅速售罄。目前，全球有超過1,000家CASIO門店銷售G-SHOCK產品，G-SHOCK累計銷量已突破1億枚，這不僅成為科技與設計的歷史性成就，也進一步肯定了他對全球文化發展的卓越貢獻。DFA設計領袖獎2024向伊部菊雄的非凡設計貢獻致敬，表彰其對創新及堅韌的執著追求，以及對全球時尚與產品設計的深遠影響。關永權，世界上著名燈光設計師之一，在該領域已有超過45年的豐厚經驗。1979年在倫敦創立了關永權燈光設計有限公司，更在多個國家從事商業建築、遊艇、豪華酒店、賭場、米芝蓮餐廳及豪華住宅的燈光設計。關永權的影響力不止於設計領域。除在清華大學設計學院等專業院校授課，積極分享豐富經驗外，更曾獲得中國室內裝飾協會（CIDA）頒發的十大設計師獎、以及由中國照明學會（CIES）、日本照明學會（IEIJ）和北美照明工程學會（IESNA）頒發的多項榮譽，並入選《室內設計》中文版雜誌的「名人堂」（Hall of Fame）。DFA世界傑出華人設計師2024嘉許關永權對燈光設計的開創性貢獻，以及對培養未來設計人才的努力。關氏將光影藝術與空間設計完美結合的能力使其成為業界的標誌性人物，持續擴展人們對空間的體驗方式。NOSIGNER創辦人太刀川英輔是設計界先驅，致力於通過設計應對全球性的社會問題，如氣候變化和防災。其提出的「進化思考」理念，將生物進化與創作過程相結合，並因此獲得超過100個設計獎項，其中包括兩個DFA亞洲最具影響力設計獎 - 大獎。自2021年起，太刀川英輔擔任日本工業設計協會（JIDA）最年輕的理事長，並於2023年當選為世界設計組織（WDO）委員。太刀川英輔重新定義設計在解決現實問題上的關鍵作用。其傑出項目包括2025年大阪世界博覽會的日本館設計，以及「給未來百年的設計」項目等，這些都展示了太刀川英輔對於創造積極社會影響的堅定信念。其著作《進化思考》和《設計與革新》更深入闡述了其在可持續設計領域的領導思想。DFA年度設計師2024旨在表彰太刀川英輔以創新設計為工具推動社會變革的貢獻。他的作品挑戰傳統思維，為更美好、更可持續發展的未來帶來解決方案。DFA亞洲最具影響力設計獎2024表彰並慶祝在亞洲範圍內具有重大影響的傑出設計成就。獎項涵蓋六大多元領域，體現了亞洲視角下設計卓越的廣度與深度，同時涵蓋全球設計格局。這些領域包括傳訊設計、數碼及動態設計、服飾設計、產品與工業設計、服務及體驗設計，以及空間設計，全面展示了塑造未來的創新設計作品。為嘉許卓越的設計，2024 年 DFA 亞洲最具影響力設計獎共頒發了215個獎項。這些獎項包括10個大獎、20個金獎、43個銀獎、57個銅獎和85個優異獎。這些獎項表彰了設計領域中的成就，全面展示了創意與創新精神。是次有來自世界各地不同設計專業的40多位國際評審，組成多元評審團，運用其專業知識對參賽作品進行了嚴謹而全面的評估，確保評選過程的高度公正與權威性。香港設計中心副主席及 DFA 設計獎督導委員會主席梁志天先生表示：「能夠見證2024年DFA 亞洲最具影響力設計獎薈集一眾超卓項目，實在令人振奮及滿受啟發。今年，我們看到許多令人印象深刻的設計，突破創意界限之餘，更從社會共融到文化保育等多個領域，深刻體現他們為應對環球問題的承擔。我們樂見設計師擁抱社會責任，實踐可持續發展，於塑造亞洲設計未來的同時保育及傳承文化。恭賀所有獲獎者，他們的遠見正引領我們走向更光明的將來。」此外，得獎名單亦即將公布，請密切留意香港設計中心的最新活動消息。