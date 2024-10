7-Eleven 推出「yuu So Sweet」超抵著數獎賞

yuu 會員專享以低至900積分兌換多款人氣朱古力糖果 為你生活加點甜

香港 - 2024年10月25日 - 7-Eleven 一直為顧客帶來不同yuu會員專享優惠,今次推出「yuu So Sweet」超著數換購優惠:,讓你可以優惠折扣大手入貨,為你生活加點甜!今次「yuu So Sweet」換購優惠更為大家帶來多款最新零食,包括,公仔造型立體軟糖十分可愛,最適合用來打卡;將鹹甜滋味交織在一起,分別有牛奶朱古力味和曲奇忌廉味讓你選擇,令人停不了口。另外,7仔為你特別推介兩款人氣朱古力及糖果優惠:,可以讓你以優惠價格大手掃貨!臨近萬聖節,怎可以沒有糖果和朱古力呢?無論是舉辦派對,還是送給小朋友的獎勵,相信今次「yuu So Sweet」都可以為你帶來驚喜,為萬聖節作好準備。尚未成為yuu會員的朋友,立即登記成為 yuu會員發掘更多專屬待遇,讓你享盡所有7-Eleven著數優惠啦!打開 yuu app 即睇全部獎賞: https://m.yuu.hk/sqMT *推廣日期由即日起至10月29日。獎賞兌換日期由即日起至2024年11月5日。貨品數量有限,售╱換╱送完即止。貨品圖片只供參考。優惠受有關條款及細則約束,詳情請參閱yuu應用程式。