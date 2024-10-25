「澳門銀河」呈獻「百老匯地道美食節」 逾30澳門百年品牌及美食新秀一站品嚐

即日起至11月10日，每逢周五至周日傍晚「開市」，以澳葡特色元素裝置、本地百年老品牌及人氣美食、攤位遊戲和街頭樂隊表演，豐富市民及遊客夜生活。澳門特別行政區 - 2024年10月25日 - 百年老店的涼果、三代傳承的百年蝦醬、七十餘年的老字號澳門蛋球仔、八十年歷史經典的雪糕......雲集了逾30個本澳不同特色品牌的「百老匯地道美食節」於今日在「澳門百老匯™」隆重開幕。作為「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）主辦的品牌活動，歷年來好評如潮，今年繼續邀請本地中小企業品牌進駐，推廣澳門地道的飲食文化；並將百老匯美食街打造成市集風格，提供吃、玩、影、賞、購一站式體驗，全力配合澳門特別行政區政府「旅遊+」發展策略。由即日起至11月10日，每逢周五至周日傍晚「開市」，本地居民和遊客在此可體驗味蕾和視覺的雙重穿越。
伴着夕陽餘暉，百老匯美食街美饌飄香，「百老匯地道美食節」開幕禮在此舉行。澳門特別行政區政府旅遊局代局長程衛東到場支持，與銀河娛樂集團首席營運總監—澳門祁嘉杰共同擔任主禮嘉賓。在熱烈的氛圍中，葡國傳統舞蹈表演為活動增添了不少色彩，彷彿讓賓客們瞬間開啟歡快假期。
祁嘉杰在致辭中感謝各方對活動的大力支持，並表示：「重視並支持本地中小企業可持續發展是銀娛一以貫之的企業目標之一，並推出了『以大帶小』的商業合作模式，「百老匯地道美食節」自2018年為慶祝澳門獲評定為聯合國教科文組織 - 『創意城市美食之都』而首次舉辦，每一屆在傳承中有所創新。今年為期9日的活動將打造一個周末熱門消閒之所，配合澳門特別行政區政府推進『1+4』適度多元發展策略，促進『旅遊+美食』跨界聯動，彰顯澳門作為『創意城市美食之都』的魅力。」隨着剪綵儀式完成，「百老匯地道美食節」正式拉開帷幕，主禮嘉賓們一同前往現場多個攤檔品嚐精選地道美食，並欣賞精彩絕倫的街頭表演。當晚吸引本澳居民及遊客入場參與，以熱鬧的氣氛和歡快的心情迎接即將到來的周末時光。
不同於以往，今年活動設於10月25至27日、11月1至3日，以及11月8至10日舉行，涵蓋三個周末，將擁有數十年乃至百年歷史的澳門傳統美食一一呈現，在一條街之內滿足味蕾的全部需求。如今，這些地道佳肴已經聞名香港及東南亞，深受外地遊客喜愛。包括以生產及售賣各式涼果和醬料為主的「百花魁」，家喻戶曉的葡國沙甸魚罐頭品牌「老人牌沙甸魚」，堅持古法製作的「廣興隆蝦醬」，自家製造無添加食材的「青洲灶記咖啡」，澳門必吃之選的老字號蛋球仔「澤賢記」，承載本地人兒時記憶的老字號冰室「禮記雪糕」，醒胃必選的「馮記三盞燈豬腳姜」，以水蟹粥聞名的「水佬榮飯店」等等，每一口都是最正宗的澳門味道。還有人氣餐飲品牌，如原料選自160年歷史的宇治田園老店播磨園的夏威夷人氣抹茶店「舞伎」。
每天晚上6時開始，街頭音樂人在百老匯美食街施展才藝，帶來悅耳又動感的音樂。大會邀請2組本地歌手和樂隊演出，以支持本地藝術的發展。另外，賓客參與夾夾樂大挑戰，有機會贏得豐富獎品。若通過微信小程式註冊成為銀河致尚會員，消費指定金額後更有機會成為幸運兒，確保每位參與者都能享受到快樂與驚喜。離開之前，賓客在澳門特色的葡萄牙磚牆前打卡拍照留念，定格當下。還可以一站購齊心水食物，滿載而歸。
了解更多關於「百老匯地道美食節」的精彩活動及體驗，可瀏覽「澳門銀河」及「澳門百老匯」官方網站：www.galaxymacau.com ， www.broadwaymacau.com.mo/ 或關注官方Facebook、Instagram、微信、小紅書、抖音等社交媒體平台的最新動態。
「澳門銀河」呈獻「百老匯地道美食節」
時間：2024年10月25日、11月1日、11月8日（星期五）17:00 – 22:00
2024年10月26-27日、11月2-3日、11月9-10日（星期六至日）16:00-22:00
地點：澳門路氹城蓮花海濱大馬路「澳門百老匯」百老匯美食街
（*免費入場）
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「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
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