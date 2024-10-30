香港設計中心旗艦項目 BODW in the city

聯動海外本地品牌展現「設計之都」魅力
- 維港光影展、海旁音樂展演、與設計大師互動、威士忌大師班
- 12月2日至16日 逾60項公眾活動 全城投入設計氛圍
香港作為國際設計樞紐，一直深受各地品牌和設計大師青睞。是次項目誠邀巴黎設計周 (Paris Design Week) 及香港知專設計學院、海港城作策略伙伴，文創產業發展處為主要贊助機構，結合海外及本地力量，讓公眾包括本地市民及遊客透過連串活動，感受設計之都力量。活動橫跨視覺、聽覺、味覺等多個設計範疇，以展覽、導賞、工作坊、工藝示範等形式，為公眾提供難能可貴的體驗。當中包括邀請國際著名設計師到港交流，與公眾分享最新大師級作品。
推廣「設計之都」 鼓勵創意創新
香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略夥伴，一直以推動香港成為國際設計之都為目標。香港設計中心及 BODW in the city 督導委員會主席嚴志明教授表示：「總結了過去五年的經驗，今年我們將 BODW 城區計劃進一步提升，並以BODW in the city重新出發，BODW in the city 絕對不是新瓶舊酒，而是切實地以推動設計經濟為目標。借鏡巴黎設計周的成功，我們希望將BODW in the city 打造成一個屬於香港的設計節。在行政長官2024年施政報告中提及以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地，利用好香港豐富和獨特的資源，做到『香港無處不旅遊』，BODW in the city 正好是為香港旅遊業界注入創意，讓香港市民及遊客以一個不同角度感受香港的設計魅力。」
香港設計中心董事會副主席、 BODW in the city 工作小組委員會主席及督導委員會成員陳一枬教授強調：「 BODW in the city 今年作了一個全新的嘗試，有別往年，我們不單聯動不同的設計專業，更與商界及品牌合作，進一步擴大其面向範疇和影響力，從而覆蓋更廣泛的目標群體，無論在『企業對企業（B2B）』、『企業對消費者（B2C）』的層面，都可發揮創新的影響力及促進，香港一直有蓬勃的文創產業，香港設計中心希望透過 BODW in the city 為期兩周的活動，建設有活力的生態圈，加深公眾對設計與日常生活之間密切關係的認識，向國際展示香港作為『設計之都』 的魅力，並為香港的設計景觀帶來新視角及啟發。」
主題路線、節目攻略助遊覽
BODW in the city 項目總監周婉美表示很高興是次項目能夠獲得超過50個國際及本地品牌支持，帶來近60個精彩聯乘活動，「為了讓市民大眾及遊客可以感受香港不一樣的設計氛圍，我們在計劃整個項目時，活動的創意、內容多樣化以及公眾人士的參與度都是首要考慮因素。BODW in the city 精彩內容涵蓋不同範疇如設計展覽、藝術裝置、音樂會、光影藝術等等。另外，我們亦透過項目的官方網站及社交媒體推薦不同的 City Walk攻略，讓公眾及遊客可按自己的興趣及時間彈性安排適合自己的設計之旅。」
為了讓公眾於活動期以外亦能感受濃厚的設計氛圍，項目精挑細選101個本港必遊覽的設計熱點，並提供網頁及電子書版本，讓公眾按圖索驥，隨時規劃本地遊行程；亦特意設計了主題路線及節目攻略，讓公眾更進一步體驗活動精隨。
重點節目詳情如下：
| 活動
| 簡介
| 日期
| 費用
| [表演]
數碼／動態藝術光影展
| 由 Motion Plus Design 創辦人兼 BODW 2024 講者之一的Kook Ewo策劃。此次動態設計展示將展出法國與香港文化的交匯，此展示是與全球領先的動畫與動態設計學校——高貝蘭學院（Gobelins Paris）合作呈獻。
創作者：Kook Ewo
主辦／合辦：香港設計中心、Motion Plus Design 及 Gobelins
地點：尖沙咀東信和尖沙咀中心及帝國中心外牆
| 29/11/2024 - 16/12/2024
| 免費
| FILA x James Jean 裝置藝術展
| FILA 將呈現多元且屢獲殊榮的視覺藝術家 James Jean所 創作的裝置藝術。
這次探索的終極之旅將我們帶入「軌道」，深入遙遠的太空邊界。環繞著各種天體植物和動物，探險者屹立於發光的道路之上，能量的流動形成無限的循環，持續激發著好奇心、冒險與發現。由於重力和大氣的波動，讓這片宇宙中的生命異常龐大，外星生物與環境融合，形成優雅的花朵、夢幻的蘑菇以及美麗的生物。探險者在這片超凡的花園中漫遊，從未知的宇宙中汲取驚奇、靈感與敬畏。
是次展覽將是這系列作品在香港的唯一展示，靈感來自 James Jean 與 FILA 的藝術合作項目——Explore（探索）。
主辦：FILA
地點：尖沙咀海港城
| 待定
| 免費
| [表演及展覽]
V Music Live、V Music 展覽
| 由香港知專設計學院音樂製作、創意媒體及傳播設計的學生和畢業生呈獻，V Music Live結合展覽及表演，當中展覽透過音樂和流行文化展示八十年代及九十年代代表性音樂/珍貴黑膠唱片，以及零零年代及十零年代代表性音樂/珍貴黑膠唱片，還有香港知專設計學院音樂學生作品；而表演由香港知專設計學院V Music和特邀嘉賓演出。
主辦：香港知專設計學院
地點：尖沙咀海港城海運觀點
| 展覽： 4/12/2024 -16/12/2024
上午11:00 – 下午20:00
表演： 7/12/2024 、14/12/2024
下午16:30 – 下午18:00
| 免費
| [展覽] [工作坊]
「香港時裝薈 – Motifx 流行紋化」
| 由香港知專設計學院舉辦的「香港時裝薈–Motifx 流行紋化」通過一系列展覽、藝術家講座、工作坊和現場示範，將傳統與現代完美結合。其中的一大亮點活動是與創新科技布料品牌INNOTIER的合作，利用科技布料呈現獨特的花紋圖案。
Motifx 「流行紋化」旨在成為中國歷史圖案與現代設計之間的橋樑。透過邀請年輕設計師進行當代詮釋，一方面擁抱中國文化的美麗，同時鼓勵利用創造力和實驗精神將之應用在不同產品類別上，促進對傳統工藝和設計技術的更深層欣賞，營造過去與現在的和諧融合。
INNOTIER則採用專利銀織科技，織入99.9% 銀線於布料，推出一系列時尚產品，具殺滅病毒病菌、除臭、防紫外線100+、防塵蟎、防蚊等多種特性。
主辦：香港知專設計學院
地點：各活動之舉辦地點請留意主辦方最新公布
| 2024 年 11月28日 - 2025 年 5月29日
| 免費
為了進一步推動香港的設計創新，香港設計中心邀請所有設計愛好者、創作者以及廣大市民，積極參與BODW in the city，透過連串精彩活動，希望讓更多公眾體驗設計的魅力，並將這股創新能量轉化為推動社會進步的動力。並希望一起在這個設計之都，尋找靈感、激發創意、並共同為未來繪出更加多彩的藍圖。活動內容豐富，精選活動可參閱附件，更多活動詳情、主題路線、節目攻略將陸續於BODW in the city官網發布，請留意網頁及社交平台最新公布。香港設計中心期待與大家在BODW in the city共同探索設計的無限可能。
BODW in the city網站： www.bodwinthecity.com
關於BODW in the city
香港旗艦設計項目 BODW in the city由香港設計中心（HKDC）主辦，文創產業發展處為主要贊助機構，以「設計之都」為主題，透過連結品牌零售力量，激發設計創意，豐富旅客、公眾，以及顧客的在地體驗。本年度項目定於2024年12月2至16日，連串精彩活動將於全城多區舉行，展示香港作為設計之都的魅力，同時為本地經濟帶來活力。
BODW in the city把香港多個設計熱點轉化為舉辦活動的創意空間，糅合文化及商業元素，與多個機構、商業伙伴、文化場地攜手悉心策劃逾60項主題活動，包括展覽、工作坊、設計裝置、工藝示範等，涵蓋設計、美食、時尚、家居裝飾、建築、電影、藝術等領域。項目廣邀各界參與，體驗設計如何優化生活及商業營運，並讓公眾全情投入前所未有的創意氛圍。
為進一步豐富參加者的體驗，是次更推出本地遊電子書，向公眾推介101個香港必遊覽的創意設計熱點，包括經典建築地標及小眾空間，供大眾發掘及欣賞更多城市特色。
關於香港設計中心 (www.hkdesigncentre.org)
香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略伙伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。
為了實現目標，我們：
- 培養設計的創意文化
- 為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能
- 推動各個設計領域的卓越發展
Facebook: Hong Kong Design Centre 香港設計中心
Instagram: hkdesigncentre
關於文創產業發展處 (www.ccidahk.gov.hk)
文創產業發展處於2024 年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
免責聲明：香港特別行政區政府文創產業發展處僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計畫」秘書處或「創意智優計畫」審核委員會的觀點。