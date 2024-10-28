首個「The Lady Dior Pub」獨家亮相「澳門銀河」

於麥卡倫威士忌吧打造無與倫比的奢華體驗 慶祝Dior銀河時尚匯專門店正式盛大開幕及Dior 2025 度假系列登場

亞太區首個 「The Lady Dior Pub」獨家呈現於「澳門銀河」。

「The Lady Dior Pub」提供一系列精緻的Dior主題雞尾酒和美點。

「The Lady Dior Pub」為賓客帶來連串驚喜，包括主題即影即有照相體驗。

歡迎到Dior銀河時尚匯專門店探索和欣賞最新的Dior 2025 度假系列。

為慶祝Dior專門店正式盛大開幕，店外更特別展出代表品牌標誌的Tailleur Bar裝置，呈現經典The New Look設計。

澳門特別行政區 - 2024年10月28日 - 致力為賓客締造奢華喜悅體驗的「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城，欣然宣布亞太區首個 「The Lady Dior Pub」落戶澳門，慶祝全面煥發新貌的Dior銀河時尚匯專門店正式盛大開幕，以及Dior 2025 度假系列登場。由10月26日至11月6日，位於「澳門銀河」的麥卡倫威士忌吧將化身成時尚十足的小酒館。當中以蘇格蘭傳統工藝及Christian Dior先生最為經典的作品「The New Look」為靈感，呈現Dior如何以時尚重築法國與蘇格蘭之間的紐帶，成為浪漫主義到朋克風格的橋樑。此獨家奢華品牌與美酒佳餚的聯乘活動，將為喜愛Dior的客戶和一眾時尚達人量身定制一場前所未有的感官之旅。「The Lady Dior Pub」的創意靈感源自Dior 2025 度假系列，尤如趟走遍 Christian Dior世界各地蹤影的旅程。1955年，Christian Dior蘇格蘭珀斯郡的 Gleneagles 酒店宴會廳展出作品；為致敬此品牌歷史中的重要一頁，女裝系列創意總監Maria Grazia Chiuri於蘇格蘭的Drummond Castle 發佈品牌的2025度假系列，當中糅合了回憶、靈感與想法，為作品注入創意造型及刺繡裝飾。經典的蘇格蘭格紋主題圖案為Dior 2025 度假系列中的重點元素，亦是「The Lady Dior Pub」的主題視覺之一，在處處洋溢著典雅蘇格蘭風格的麥卡倫威士忌吧中完美呈現。由10月26日至11月6日，每天16:00至深夜，「The Lady Dior Pub」將為賓客帶來一系列精緻的Dior主題雞尾酒和美點、曼妙動人的現場音樂表演、以及其他驚喜體驗。如欲預約或查詢，請致電+853 8883 2221。全面煥發新貌的Dior銀河時尚匯專門店於匯集國際頂尖奢華品牌的銀河時尚匯正式開幕。占地兩層的全新專門店匯聚品牌多元化產品系列，以及開幕獨家作品和體驗，讓賓客踏上高貴雅緻的時尚旅程，感受無與倫比的奢華購物體驗。歡迎到店探索和欣賞最新的Dior 2025 度假系列，以及一系列限時獨家作品和驚喜體驗，包括Dior「澳門銀河」店開幕期間限定的My Dior系列珠寶、珍稀皮革手袋訂制服務、指定Lady Dior袋款和Dior高訂香薰系列等。銀河時尚匯猶如國際潮流交匯點，集合了全球追捧的奢華品牌，涵蓋鐘錶珠寶、炙手可熱的時尚服飾及限量版名品，更不時引進名牌期間限定店，創意展示最新獨家系列。還有專為VIP量身訂製的禮賓購物服務，以及專屬的品牌聯乘活動，個性化的體驗，盡顯優越。