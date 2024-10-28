首個「The Lady Dior Pub」獨家亮相「澳門銀河」

於麥卡倫威士忌吧打造無與倫比的奢華體驗 慶祝Dior銀河時尚匯專門店正式盛大開幕及Dior 2025 度假系列登場澳門特別行政區 - 2024年10月28日 - 致力為賓客締造奢華喜悅體驗的「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城，欣然宣布亞太區首個 「The Lady Dior Pub」落戶澳門，慶祝全面煥發新貌的Dior銀河時尚匯專門店正式盛大開幕，以及Dior 2025 度假系列登場。
由10月26日至11月6日，位於「澳門銀河」的麥卡倫威士忌吧將化身成時尚十足的小酒館。當中以蘇格蘭傳統工藝及Christian Dior先生最為經典的作品「The New Look」為靈感，呈現Dior如何以時尚重築法國與蘇格蘭之間的紐帶，成為浪漫主義到朋克風格的橋樑。此獨家奢華品牌與美酒佳餚的聯乘活動，將為喜愛Dior的客戶和一眾時尚達人量身定制一場前所未有的感官之旅。
於「The Lady Dior Pub」踏上Christian Dior由法國到蘇格蘭的旅途
「The Lady Dior Pub」的創意靈感源自Dior 2025 度假系列，尤如趟走遍 Christian Dior世界各地蹤影的旅程。1955年，Christian Dior蘇格蘭珀斯郡的 Gleneagles 酒店宴會廳展出作品；為致敬此品牌歷史中的重要一頁，女裝系列創意總監Maria Grazia Chiuri於蘇格蘭的Drummond Castle 發佈品牌的2025度假系列，當中糅合了回憶、靈感與想法，為作品注入創意造型及刺繡裝飾。
經典的蘇格蘭格紋主題圖案為Dior 2025 度假系列中的重點元素，亦是「The Lady Dior Pub」的主題視覺之一，在處處洋溢著典雅蘇格蘭風格的麥卡倫威士忌吧中完美呈現。由10月26日至11月6日，每天16:00至深夜，「The Lady Dior Pub」將為賓客帶來一系列精緻的Dior主題雞尾酒和美點、曼妙動人的現場音樂表演、以及其他驚喜體驗。如欲預約或查詢，請致電+853 8883 2221。
Dior銀河時尚匯專門店正式開幕
全面煥發新貌的Dior銀河時尚匯專門店於匯集國際頂尖奢華品牌的銀河時尚匯正式開幕。占地兩層的全新專門店匯聚品牌多元化產品系列，以及開幕獨家作品和體驗，讓賓客踏上高貴雅緻的時尚旅程，感受無與倫比的奢華購物體驗。歡迎到店探索和欣賞最新的Dior 2025 度假系列，以及一系列限時獨家作品和驚喜體驗，包括Dior「澳門銀河」店開幕期間限定的My Dior系列珠寶、珍稀皮革手袋訂制服務、指定Lady Dior袋款和Dior高訂香薰系列等。
銀河時尚匯猶如國際潮流交匯點，集合了全球追捧的奢華品牌，涵蓋鐘錶珠寶、炙手可熱的時尚服飾及限量版名品，更不時引進名牌期間限定店，創意展示最新獨家系列。還有專為VIP量身訂製的禮賓購物服務，以及專屬的品牌聯乘活動，個性化的體驗，盡顯優越。
有關「澳門銀河」綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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