長江實業集團隆重呈獻「瀧珀」 豪華兩房單位間隔實用　港人灣區置業首選

香港 - 2024年11月1日 - 鑒於港人北上置業、度假等需求與日俱增，長江實業集團旗下和記地產集團向香港市民隆重呈獻位於惠州的旗艦住宅項目——瀧珀。瀧珀精心定制多項港人專屬優惠，準現樓單位售價僅由約¥38萬起，月供更低至約¥1,500，性價比極高，助港人輕鬆實現大灣區置業夢。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）及和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）展示惠州瀧珀震撼優惠價及付款方法。

經典兩房 演繹百變空間

瀧珀位於深圳都市圈，為區內優質大型住宅物業。項目總建築面積約250萬平方呎，涵蓋多層複式單位（5層高）及高層住宅，滿足不同家庭需求。其中，高層住宅的兩房單位建築面積約775至約882平方呎，間隔佈局靈活實用，配合巧妙的設計，善用每一寸空間，為住戶打造舒適富空間感的居家環境。



所有兩房單位均配備景觀露台，將室外綠意延伸至室內，而且與客飯廳相連，視覺空間更顯寬敞明亮。住戶可將露台佈置成專屬觀景區、休閒角落或收納空間，滿足實際生活所需。至於睡房方面，兩間睡房均設有闊景窗台，引入充沛自然光；主人房更顯空間寬敞，可輕鬆容納特大雙人床和衣櫃。廚房設計方正實用，提供充足的烹飪空間，讓住戶大展廚藝。



瀧珀單位設計在注重空間利用的同時，亦充分考慮住戶的私隱度和舒適度。寢區與起居區域格局分明，適合各類家庭需求。無論是二人世界，還是一家三口，都能在此找到舒適自在的私人專屬空間。



瀧珀豪華兩房間隔寬敞、靈活實用，適合不同大小家庭。

盡享優越配套 品味豐盛人生

除了設計出眾的戶型外，項目更建有區內罕有的豪華住客會所，總建築面積高達25,000平方呎，園林式戶外泳池、健身室、瑜伽室、乒乓球室、麻雀房、閱讀室及茶室等多元化設施包羅萬有，致力為住戶打造全方位優質生活。此外，項目周邊配套齊全，鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市、萬達廣場，豐富的餐飲、購物、娛樂配套近在咫尺，讓住戶盡享便捷多彩的都市生活。



週末睇樓團 團團爆滿

近期，瀧珀在香港積極展開推廣活動，更提供專享優惠及服務，吸引眾多港人買家關注。過去數月，瀧珀睇樓團反應熱烈，座無虛席。項目為準現樓，加上長江實業雄厚實力，穩妥可靠，令港人倍感安心。為了讓更多香港市民親臨瀧珀感受項目魅力，發展商將繼續安排睇樓團，歡迎有興趣人士到現場參觀，揀選心儀單位。



長實精心打造 港人不二之選

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「瀧珀項目選址優越，配套完善，周邊自然資源豐饒，您不但可感受惠州澳頭核心地段的繁華脈搏，還能盡情飽覽享有『小西貢』美譽的醉人海濱。值得一提的是項目高層兩房單位，空間靈活實用，明亮舒適，性價比高，是置業安居的明智之選。近數月來，瀧珀市場反應熱烈，銷售查詢不斷，足證項目的非凡魅力及港人對其的高度認可。」



立即報名瀧珀週末購物美食睇樓團 體驗精彩惠州

日期：逢週六及週日

路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀

(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：$100

查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096

（國內出發） 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至今年11月30日）

（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）

以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。

（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）

國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」



大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。

東莞查詢熱線: +86 769 85815688

增城查詢熱線: +86 020 32830888

*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。

