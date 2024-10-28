諾基亞與中華電信擴大5G網路擴建合約 攜手邁向 5G-Advanced時代

- 新合約為中華電信邁向5G-Advanced時代做好準備，諾基亞提供增強型、具能源效率的AirScale解決方案，包括最先進的Habrok大規模多輸入多輸出 (Habrok Massive MIMO) 無線產品。
- 採用諾基亞智慧型 AI 驅動的 MantaRay 解決方案組合以加強網路監測與優化。
台北，台灣 - 2024年10月28日 - 諾基亞今日宣佈，與中華電信簽訂為期一年的網路擴建合約，將其橫跨台灣中南部地區的 5G 網路進行現代化工程。該專案將全面提升中華電信 5G 網路的效能、容量及能源效率。並將為中華電信的 5G-Advanced 網路演進奠定基礎。佈建工程正在進行中，預計為期十二個月。
諾基亞將提供高效節能的 5G AirScale產品解決方案，包括基頻、大規模多輸入多輸出無線電產品 (Massive MIMO, mMIMO) 及遠端無線電單元產品 ( Remote Radio Head )，以升級中華電信市場領先的網路。這包括諾基亞最先進、輕量化 mMIMO Habrok 無線產品，包括 32 TRX (Habrok 32) 與 64 TRX (Habrok 64) 模組版本，可涵蓋多樣化使用案例與部署情境。同時該合約也包括諾基亞的分頻雙工 (FDD) 多頻遠端無線電單元 AirScale Pandion產品組合。所有這些解決方案均採用諾基亞的節能 ReefShark SoC專用晶片技術，可為中華電信的客戶提供優異的覆蓋範圍與容量。諾基亞亦會提供包括數位部署、優化及技術支援等服務。
中華電信將採用諾基亞的智慧型 AI 驅動 MantaRay 解決方案組合，合約包含了可改善網路監測與管理的 MantaRay NM以及業界領先的網路優化與自動化平台 MantaRay SON，可使用自配置模組來提升網路效能與效率。中華電信旨在透過引入包括深度休眠模式、MIMO muting及MantaRay Energy解決方案等創新節能技術，充分優化諾基亞先進的無線接取網路RAN節能功能，大幅降低無線電網路的耗能。
作為合約的一部分，諾基亞將部署其7250 互連路由器 (IXR)，以支援機房的基頻匯聚，並提供必要的規模及性能，滿足中華電信不斷成長的業務服務需求與要求。
諾基亞與中華電信具有長期合作關係，橫跨 2G 到 5G 時代，持續至今。
中華電信網路技術分公司副總經理賈仲雍博士表示：「中華電信持續發展其5G網路，以提供客戶最佳的連線體驗，並維持我們在台灣市場的領導地位。此次與技術合作夥伴諾基亞簽訂新的網路升級合約，將以更高的效能、AI 驅動的智慧及更低的能源消耗，為我們的網路進入 5G-Advanced 時代做好準備。」
諾基亞行動網路事業群全球總裁Tommi Uitto 表示：「此網路擴建合約將協助中華電信提升其網路效能、容量與強健性，保持其領先地位並為網路演進做好準備。我們節能的AirScale產品組合以及AI驅動的MantaRay解決方案，將能降低能源消耗和碳排放，以支持中華電信的永續發展努力。」
參考資源：
網頁： Nokia 5G
網頁：AirScale Radio Access (AirScale無線接取)
網頁： MantaRay Network Management (MantaRay 網路管理)
網頁： MantaRay Network SON Management (MantaRay SON 網路管理）
網頁：Services for mobile networks (行動網路服務)
網頁：7250 Interconnect Router (7250 互連路由器)
新聞稿：Nokia and Chunghwa Telecom enhance 5G partnership with energy-efficient network upgrade
https://www.linkedin.com/company/nokia/
https://twitter.com/nokia
https://www.facebook.com/nokia
https://www.instagram.com/nokia/
https://www.youtube.com/nokia
關於諾基亞
在諾基亞，我們創造促進全球共榮的科技。
身為 B2B 技術創新的領導者，我們藉助橫跨行動、固網及雲端網路的工作，開創可感知、思考與行動的網路。此外，在屢獲殊榮的諾基亞貝爾實驗室(Nokia Bell Labs)的帶領下，我們創造智慧財產權與長期研究的價值。
全球的服務供應商、企業與合作夥伴都相信諾基亞能夠提供安全、可靠及永續的網路，並與我們合作創造未來的數位服務和應用。