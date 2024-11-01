西貢區議員全力支持流感疫苗接種

西貢區議員張萬添、王文及陳廣輝攜手德信醫療，為欣英區和運亨區的居民舉辦了一場洋溢著愛心的流感疫苗接種活動。這不僅僅是疫苗接種，更是社區團結和溫暖的象徵，展現了每個人對彼此健康的真摯關愛。 響應政府最新的流感疫苗計劃，整個社區都積極參與，為符合條件的人士提供免費或補助的接種服務。從關愛團隊到區議員辦事處，每個社區成員全心全意地提供支持，努力讓接種變得更便捷，讓每個人都能在適當的時候接種疫苗。這種攜手努力不僅是為了對抗流感，更是彼此支持、共度難關的溫暖象徵。

這三位區議員深知疫苗對居民健康的重要性，以滿滿的關愛表達了他對居民的深切關心。活動發起人張萬添議員表示：「我們非常重視每一位居民的健康，接種疫苗能有效降低流感的風險。作為區議員，幫助居民增強免疫力是我們的責任。」 由此可見，區議員的關懷讓人感到溫暖與關心。 根據政府建議，所有六個月以上的人，包括嬰兒，特別是高風險群體如長者、兒童、孕婦和長期病患者，都應接種流感疫苗。這不僅是對自身健康的負責，也是對家人和社區的深切關懷。在流感季節來臨前接種疫苗，能讓身體有足夠時間提升免疫力，迎接未來的挑戰。對於首次接種疫苗的九歲以下兒童，醫生建議再次接種，以確保他們獲得全面保護。

在活動現場，居民們笑容滿面，積極參與，表現出對健康的期待和重視。醫療團隊細心照顧每位居民，而區議員辦事處的義工們也在現場付出，讓每位居民都感受到社區的溫暖與支持，彷彿每個微笑都是彼此的擁抱。 這次流感疫苗接種活動不僅是醫療服務，更是社區間深厚情誼的美好展現。在流感威脅下，讓我們攜手並肩，共同守護彼此的健康，讓愛與關懷在每個角落綻放，讓每位居民都感受到這份珍貴的連結。