萬通保險閃耀2024年香港金融科技周

攜手全球業界翹楚 推動金融科技發展

萬通保險於展位設置AI財富管理專員及Senaptec 感知覺測評，吸引了一眾與會者到場體驗。

萬通保險首席投資總監陸達安先生於財富及投資科技論壇上分享萬通保險如何結合創新科技強化投資管理，推動業務發展。

香港 - 2024年10月30日 - 亞洲首屈一指金融盛事——2024年香港金融科技周主論壇於昨天圓滿結束。本年度活動以「點亮金融科技新航道」為主題，吸引來自超過100個經濟體、逾30000名與會者參加，匯聚銀行、證券、投資、保險及科技等領域的全球行業領袖，共同探討金融及科技的未來。萬通保險國際有限公司（萬通保險）秉承「以人為本、科技賦能」的理念，全力支持是次論壇，亦以保險業代表身份於保險科技區展示相關金融科技。萬通保險於展區設置了AI財富管理專員，配合人工智能，為客戶作出個性化理財需要評估；此外，萬通保險亦是全港首家引入廣受物理治療師及視光師推崇的Senaptec 感知覺測評的保險公司，通過簡單遊戲，幫助客戶了解自身的大腦功能，助客戶掌握健康未來。萬通保險首席巿務總監兼高級副總裁廉明宇小姐表示：「很高興萬通保險能參與此次金融盛事，與來自全球金融科技領袖共同探討前沿科技及投資策略。未來，萬通保險將持續推動金融科技應用，為客戶創造更多價值。」作為本屆香港金融科技周的黃金贊助商，萬通保險首席投資總監陸達安先生於財富及投資科技論壇上分享萬通保險如何結合創新科技強化投資管理，推動業務發展；及後又與幾位行業領袖探討私人與公共市場的技術格局。他於活動上表示：「萬通保險將繼續積極探索金融科技在投資管理中的應用，推動可持續發展。」