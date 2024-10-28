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市場資訊
2024-10-28 14:50:00

睽違6年CP Energy Run 強勢回歸 ! CP活力跑2024 麥明詩夫婦擔任活力跑大使 豐富CP禮物包 誠邀你共襄盛舉

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香港 - 2024年10月28日 - CP泰國產品受嚴格品質監控，不但無添加激素、抗生素，更無農藥及重金屬殘留，絕對是烹調的不二之選。為推廣健康生活習慣，促進大眾的身心健康，CP將於12月8日，假香港科學園高錕會議中心廣場（金蛋）舉辦CP Energy Run」（CP活力跑2024，是繼2018年後、睽違六年再度重磅回歸的跑步盛事。CP邀請一家大細齊齊參與這項有益身心的戶外活動，共度週日美好時光！

CP活力跑2024

豐富紀念品 總值超過$300

每位參賽者（個人組或家庭組）均可獲總值超過$300的精美紀念品，當中包括：賽事紀念T恤1件、紀念布袋1個、完成獎牌1塊、電子證書1張及CP禮品包1份。

星級藝人助陣 為比賽注入活力
活力跑大使 - 麥明詩夫婦（麥明詩及盛勁為）將現身為一眾選手加油打氣，同時為「CP Energy Run」注入活力，推廣健康生活。

創意有「營」攤位 讓你的旅程再添趣味
除了跑步賽事，「CP Energy Run」更設有一系列特色趣味活動，包括CP產品試食、面部彩繪及多個攤位遊戲，讓參加者體驗CP活力。

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  1. 現場不但設有一系列CP產品試食，更會派發Meiji牛奶及乳酪，讓你時刻補充體力，充滿能量！
  2. 多款造型可愛的CP吉祥物「CP 仔」將於面部彩繪攤位登場！參加者可以選擇自己喜歡的圖案，與CP仔一起留下難忘回憶。
CP Energy Run」賽事詳情
日期：2024年12月8日（星期日）
時間：08:00-12:00n.n
地點：香港科學園高錕會議中心廣場（金蛋）

賽事項目
組別
報名費用
起步時間（暫定）
10公里個人組
$240
8:00am
3公里個人組
$220
8:05am
1公里家庭障礙跑（非競賽）
$290（每組）
9:00am / 9:30am

獎項
10公里 / 3公里個人組：
各組別冠軍將獲頒獎盃，而亞軍及季軍將獲頒獎牌

10公里 / 3公里隊際盃組別：
冠軍、亞軍及季軍將獲頒獎盃及獎牌

報名方式
網上報名

請登入https://cpenergyrun2024.sportsoho.com/zh-hant/form/enrolment-form填寫報名表格，並以信用卡（Visa/Mastercard/銀聯）繳交報名費。

截止報名日期：額滿即止


活動查詢
電話：2117 1650
電郵：cpenergyrun2024@sportsoho.com
活動網站 : https://cpenergyrun2024.sportsoho.com/zh-hant
Facebook：https://www.facebook.com/cphongkong

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關於CP

CP是全球領先的食品供應商之一，透過經營垂直整合化的食品產業，致力維持卓越的營養水平、口感和食品安全，為世界各地消費者提供最優質、可追溯原料的產品。此外，我們亦不斷引入世界一流、現代化的科技，確保高效及環保的生產過程，減少對大自然資源的消耗，以提升我們在國際層面上的競爭優勢。

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