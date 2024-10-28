睽違6年CP Energy Run 強勢回歸 ! CP活力跑2024 麥明詩夫婦擔任活力跑大使 豐富CP禮物包 誠邀你共襄盛舉

香港 - 2024年10月28日 - CP泰國產品受嚴格品質監控，不但無添加激素、抗生素，更無農藥及重金屬殘留，絕對是烹調的不二之選。為推廣健康生活習慣，促進大眾的身心健康，CP將於12月8日，假香港科學園高錕會議中心廣場（金蛋）舉辦「CP Energy Run」（CP活力跑2024），是繼2018年後、睽違六年再度重磅回歸的跑步盛事。CP邀請一家大細齊齊參與這項有益身心的戶外活動，共度週日美好時光！





豐富紀念品 總值超過 $300



每位參賽者（個人組或家庭組）均可獲總值超過$300的精美紀念品，當中包括：賽事紀念T恤1件、紀念布袋1個、完成獎牌1塊、電子證書1張及CP禮品包1份。



星級藝人助陣 為比賽注入活力

活力跑大使 - 麥明詩夫婦（麥明詩及盛勁為）將現身為一眾選手加油打氣，同時為「CP Energy Run」注入活力，推廣健康生活。



創意有「營」攤位 讓你的旅程再添趣味

除了跑步賽事，「CP Energy Run」更設有一系列特色趣味活動，包括CP產品試食、面部彩繪及多個攤位遊戲，讓參加者體驗CP活力。



