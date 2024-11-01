獅峰地產: 解決學生住宿短缺冀支援「留學香港」

香港 - 2024年11月1日 - 獅峰地產現時主理兩個學生宿舍項目——太子樓及德文樓，分別位於太子道西177號1至3樓及紅磡馬頭圍道56號全幢，秉持以人為本的核心理念，挑選配套完善地段為有需要的學生提供長期住宿。





太子樓於上世紀30年代落成，由老牌發展商桂洪持有，目前被評為三級歷史建築，由於歷史悠久且具建築特色，過往亦曾為張國榮及常盤貴子主演的《星月童話》之取景地。太子樓在復修設計和施工上十分重視活化歷史建築，大廈外觀保留了戰前建成的轉角弧形大露台，配合大組玻璃窗來重現舊日轉角街景，內觀裝潢則還原樓梯舊式扶手欄設計，宿舍二樓更保留了原裝西式壁火爐和原裝黑白地磚，有別於20至30年代住宅常用的雙色水泥地磚；設計團隊亦保留了後座供家傭或妹仔進出的「妹仔梯」和天台極具代表性的旗杆，重現流行Art Deco建築的30年代建築特色。此外，太子樓亦與本地攝影師合作，在樓梯等公共位置展示香港特色街道及建築物的照片，為宿舍增添藝廊元素，希望留學生能對香港建築和本地文化有更深認識。



太子樓的樓底約高3.9米，採用閣樓（Loft）設計，提供單人房、雙人房及三人房選擇，多種房型切合不同需求。所有房間均設有個人衣櫃、鞋櫃、高速Wi-Fi、USB/Type-C 插座及上鎖抽屜等，共享空間配備茶几沙發及額外鞋櫃，廚房設有洗手鋅盤、電磁爐及雪櫃，完善的設備大大提升居住舒適度和便利性。另外太子樓亦配備了全天候 24 小時的保安服務，每個房間設有獨立電子鎖及房卡，加上共享空間的閉路電視監控系統來保障住戶，宿舍入口亦設有人臉辨識系統，進一步加強出入口的安保管理，保證只有經過授權的住客和訪客能夠進入，增強了安全性和私隱度。



德文樓為一梯一伙間隔，每層有兩間單人房和兩個雙人房，分別為上床下桌櫃及上下鋪設計，房間均設有個人衣櫃、鞋櫃、高速Wi-Fi、USB/Type-C 插座及上鎖抽屜等，共享空間配備餐桌及額外鞋櫃，廚房同樣設有洗手鋅盤、電磁爐及雪櫃。安保系統方面與太子樓大同小異，同樣配備24 小時保安服務，每個房間設有獨立電子鎖及房卡，宿舍入口設有電子密碼鎖方便靈活出入。兩個宿舍均需繳交按金，房租已包含水電、無線網絡等基本生活開支，住戶毋須每月記掛要處理繁複的帳單或繳費事宜。



租務資訊



現正開放招租，租期最短為一個月。



全額預付每月租金港幣5200-8000元，無須額外支付物業管理費、水費及電費。



欲了解更多租務資訊或預訂住宿，請致電(+852)9509 5911。



獅峰地產深知在職員工十分關注住宿議題，故此一直致力提供業界領先的生活解決方案，促進員工的安全、舒適和社群感，幫助企業解決員工住宿需求，為各行業提供優質多元的居住環境。



員工宿舍為一梯六伙的九層住宅單位，實用面積約31,117平方呎，共可提供550個床位，房間類型分為雙人房、三人房及四人房，提供全天候駐點管理服務，24小時安保措施包括門禁系統、保安巡樓及閉路電視，保障住戶安全；房間配備舒適床墊及充足儲物空間，設有定期清潔服務，配合高速網路和共享空間提供便利的社群生活；同時設有洗手間、淋浴間、洗衣房及廚房基本設備，宿舍亦鄰近銀行、超市及附近大型商場，提升住戶生活體驗。



宿舍地點交通網絡完善，步行五分鐘可到達上水港鐵站，乘坐地鐵直達羅湖僅需10分鐘，距離九龍及香港島市區約半小時地鐵車程，駕車或乘車前往深圳灣口岸及香港國際機場只需約半小時車程，方便員工日常通勤及假期外遊。



租務資訊



現正開放招租，租期最短為一年。



每季初預付每月租金港幣3000元，無須額外支付物業管理費，每月水費及電費由住客均分。



欲了解更多租務資訊或預訂住宿，請致電(+852) 6306 3592。





