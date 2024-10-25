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市場資訊
2024-10-25 11:15:00
日報

濕疹最好處理辦法

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特應性皮炎（濕疹）會導致皮膚乾燥、發癢和發炎，表現就是局部紅腫和特別癢。常見於幼兒，也可發生於任何年齡段。一般出現在汗多的地方特別是頸部、腹股溝、乳溝、腋下等地方。目前還沒有搞清楚濕疹的發病原理。目前治療方法包括使用藥用類固醇激素軟膏或乳膏但80%沒有效果。香港濕疹研究中心代理美國某公司的濕疹靈粉末，該粉末對濕疹皮癢非常有效。患者洗乾淨濕疹皮膚，用乾淨紗布吸乾水分，然後塗上沒有藥物的軟膏，將濕疹靈粉末撒在濕疹皮損處，再用戴手套的手指在患處輕輕按摩，只要濕疹靈粉末和濕疹皮膚接觸就可以迅速止癢，患者不癢了就不會抓濕疹患處，只需數次濕疹面積開始變小，紅色減退，十天左右就恢復正常膚色，據瞭解該產品不含類固醇激素。
查詢: 2750 1275 / WhatsApp: 6741 2883
門市 : 九龍灣宏開道15831

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