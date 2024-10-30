澳門悦榕Spa攜手lululemon關注身心靈健康

「悦動—身心靈擁抱日」探索秋季養生 喚醒內在和諧

10月27日，屢獲殊榮的澳門悅榕Spa攜手運動方式品牌lululemon，在「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城內的澳門悅榕庄舉辦了一場以「悅動——身心靈擁抱日」為主題的養生活動，吸引眾多熱愛身心靈健康的參與者。

由專業瑜伽導師帶來的60分鐘早晨瑜伽和鍛煉課程，參與者們隨着呼吸的節奏，喚醒沉睡的能量，迎接新的一天。

60分鐘的頌缽聲療與冥想環節中，在專業老師的引導下，參與者們沉浸在頌缽的和諧音律中，感受心靈的寧靜與放鬆。

前不久，澳門悅榕Spa連續第八年摘得「世界水療獎（World Spa Awards）」之「澳門最佳度假村水療」桂冠；以及第三年獲亞洲著名高端水療媒體《SpaChina》雜誌嘉許，在「中國養生與水療頒獎禮2024」中榮膺「年度都市養生綠洲大獎」。

澳門特別行政區 - 2024年10月30日 - 秋意漸濃，人的身心靈容易「疲乏」。10月27日，圍繞「世界心理健康日」的倡議，響應澳門特別行政區政府鼓勵關注身心健康的呼籲，屢獲殊榮的澳門悦榕Spa攜手運動方式品牌lululemon，在「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城內的澳門悦榕庄舉辦了一場以「悦動——身心靈擁抱日」為主題的養生活動，吸引眾多熱愛身心靈健康的參與者，經過專業瑜伽師、健身導師和頌缽師一整天的帶領，令參與者由內至外喚醒身心靈，深層感知養生的真諦。活動當天，晨曦初露，陽光透過悦榕庄2樓的玻璃窗灑下溫暖的光輝。參與者們在寧靜的環境中，伴隨着清新的空氣，開始了這場身心靈的探索之旅。首個環節是由專業瑜伽導師和健身導師帶來的60分鐘早晨瑜伽和鍛煉課程。柔和的音樂與自然的聲音交織在一起，參與者們隨着呼吸的節奏，感受身體與大自然的深刻連接，喚醒沉睡的能量，迎接新的一天。接下來的30分鐘養生茶歇，參與者們享用了精心調配的健康特飲，令人心曠神怡。在輕鬆愉悅的氛圍中，大家分享了彼此的故事，深度探討如何在忙碌的生活中培養對自然的敬畏與珍視。隨後，活動進入了60分鐘的頌缽聲療與冥想環節。在專業老師的引導下，參與者們沉浸在頌缽的和諧音律中，感受心靈的寧靜與放鬆。每一個音符彷彿都在引導他們更深入地探索內心的平和，走入身心靈和諧之境。午餐時間，大家享用主辦方精心準備的健康午餐，營養豐富，色香味俱佳，席間輕鬆地互動交流，參與者們不僅享受美食，更分享各自的養生心得與生活哲學，增添了溫暖的社群感。活動的最後一環是香薰蠟燭工作坊，參與者們親手製作獨一無二的香薰蠟燭，體驗動手創造的樂趣與成就感。此外，所有參與者還享受到了活動日專屬的水療禮遇，體驗悦榕Spa的獨特魅力，徹底放鬆身心，感受身處於寧靜與奢華之中的無與倫比。澳門悦榕Spa一直以來秉承「心靜軒」哲學，創造一處遠離繁華都市喧囂的療愈身心之所。而lululemon 一直鼓勵人們通過運動去重新認識自己、平衡身心、探索生活等理念。此次二者合作推出的「悦動——身心靈擁抱日」活動，傳達了身心健康的重要性，提醒參與者在忙碌的工作和生活中釋放緊張壓力，回歸恬靜和安寧。「澳門銀河」擁有全澳門最奢華及最全面的Spa設施，各具特色。位於澳門悦榕庄2樓及31樓的澳門悦榕 Spa，以各式各樣的特色護理療法以及健康護理產品讓賓客感受全面煥活能量，自開業以來獲獎不計其數，一直是享譽盛名的寫意水療、舒緩身心的理想之選。今年以來，已經將多項業內重量級獎項收入囊中，包括連續11年蟬聯《福布斯旅遊指南》「五星水療中心」評級；兩度榮膺《Travel + Leisure》2024亞太區奢華大獎「澳門最佳酒店水療中心」；連續第八年摘得「世界水療獎（World Spa Awards）」之「澳門最佳度假村水療」桂冠；以及第三年獲亞洲著名高端水療媒體《SpaChina》雜誌嘉許，在「中國養生與水療頒獎禮2024」中榮膺「年度都市養生綠洲大獎」。澳門悦榕Spa期待未來能繼續推出異彩紛呈的關心身心靈健康的活動，為本地客人和海內外遊客帶來更多的滋養與支持。