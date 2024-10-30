澳門悦榕Spa攜手lululemon關注身心靈健康

「悦動—身心靈擁抱日」探索秋季養生 喚醒內在和諧澳門特別行政區 - 2024年10月30日 - 秋意漸濃，人的身心靈容易「疲乏」。10月27日，圍繞「世界心理健康日」的倡議，響應澳門特別行政區政府鼓勵關注身心健康的呼籲，屢獲殊榮的澳門悦榕Spa攜手運動方式品牌lululemon，在「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城內的澳門悦榕庄舉辦了一場以「悦動——身心靈擁抱日」為主題的養生活動，吸引眾多熱愛身心靈健康的參與者，經過專業瑜伽師、健身導師和頌缽師一整天的帶領，令參與者由內至外喚醒身心靈，深層感知養生的真諦。
活動當天，晨曦初露，陽光透過悦榕庄2樓的玻璃窗灑下溫暖的光輝。參與者們在寧靜的環境中，伴隨着清新的空氣，開始了這場身心靈的探索之旅。首個環節是由專業瑜伽導師和健身導師帶來的60分鐘早晨瑜伽和鍛煉課程。柔和的音樂與自然的聲音交織在一起，參與者們隨着呼吸的節奏，感受身體與大自然的深刻連接，喚醒沉睡的能量，迎接新的一天。
接下來的30分鐘養生茶歇，參與者們享用了精心調配的健康特飲，令人心曠神怡。在輕鬆愉悅的氛圍中，大家分享了彼此的故事，深度探討如何在忙碌的生活中培養對自然的敬畏與珍視。隨後，活動進入了60分鐘的頌缽聲療與冥想環節。在專業老師的引導下，參與者們沉浸在頌缽的和諧音律中，感受心靈的寧靜與放鬆。每一個音符彷彿都在引導他們更深入地探索內心的平和，走入身心靈和諧之境。
午餐時間，大家享用主辦方精心準備的健康午餐，營養豐富，色香味俱佳，席間輕鬆地互動交流，參與者們不僅享受美食，更分享各自的養生心得與生活哲學，增添了溫暖的社群感。活動的最後一環是香薰蠟燭工作坊，參與者們親手製作獨一無二的香薰蠟燭，體驗動手創造的樂趣與成就感。此外，所有參與者還享受到了活動日專屬的水療禮遇，體驗悦榕Spa的獨特魅力，徹底放鬆身心，感受身處於寧靜與奢華之中的無與倫比。
澳門悦榕Spa一直以來秉承「心靜軒」哲學，創造一處遠離繁華都市喧囂的療愈身心之所。而lululemon 一直鼓勵人們通過運動去重新認識自己、平衡身心、探索生活等理念。此次二者合作推出的「悦動——身心靈擁抱日」活動，傳達了身心健康的重要性，提醒參與者在忙碌的工作和生活中釋放緊張壓力，回歸恬靜和安寧。
「澳門銀河」擁有全澳門最奢華及最全面的Spa設施，各具特色。位於澳門悦榕庄2樓及31樓的澳門悦榕 Spa，以各式各樣的特色護理療法以及健康護理產品讓賓客感受全面煥活能量，自開業以來獲獎不計其數，一直是享譽盛名的寫意水療、舒緩身心的理想之選。今年以來，已經將多項業內重量級獎項收入囊中，包括連續11年蟬聯《福布斯旅遊指南》「五星水療中心」評級；兩度榮膺《Travel + Leisure》2024亞太區奢華大獎「澳門最佳酒店水療中心」；連續第八年摘得「世界水療獎（World Spa Awards）」之「澳門最佳度假村水療」桂冠；以及第三年獲亞洲著名高端水療媒體《SpaChina》雜誌嘉許，在「中國養生與水療頒獎禮2024」中榮膺「年度都市養生綠洲大獎」。澳門悦榕Spa期待未來能繼續推出異彩紛呈的關心身心靈健康的活動，為本地客人和海內外遊客帶來更多的滋養與支持。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com,www.broadwaymacau.com.mo及www.galaxyicc.com。