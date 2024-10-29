毋懼前列腺癌 組合治療延長患者壽命

在香港，前列腺癌是男性中第三常見的癌症，每23名男性當中就有1名有機會患上前列腺癌，且在致命癌症中排名第四位。惟只要定期做篩查，及早確診盡快治療，在現今醫藥發達下，延長前列腺癌患者的壽命並非天方夜譚。 日前在「前列腺癌檢查及治療知多D！」專題健康講座上，主講嘉賓臨床腫瘤科專科李兆康醫生指出，香港前列腺癌確診的年齡中位數為71歲，50歲以上的男性有較高病發風險，而從2011年到2021年的十年間，香港前列腺癌的發病率增加了85% 。

發現癌細胞為黃金指標 李兆康醫生提出初步診斷前列腺癌的檢查方法，包括肛門指檢及前列腺特異抗原（PSA）血液檢驗。PSA是一種腫瘤標記，正常情況下PSA指數應該在4 ng/ml以下。若發現PSA異常，便需要進一步做其他檢查，如PSMA 正電子掃描、磁力共振掃描等；最精準的黃金指標，就是抽取組織在顯微鏡下檢查有沒有癌細胞。 前列腺癌的腫瘤生長甚緩慢，李兆康醫生指前列腺癌根據病情嚴重程度可分為四期，惟因早期沒有顯著的臨床症狀，因此有三成病例在發現時已屬晚期，甚至有患者在死後解剖時才發現前列腺有癌細胞。

患者最關注的自然是治療方案，這將根據多個因素決定，包括癌症期數、格里森分數、年齡、整體健康狀況等。治療方法包括手術、放射治療（電療）、荷爾蒙治療（去勢治療）和化學治療（化療）。 對於早期前列腺癌患者來說，手術治療是最多採用的治療方法，術後可能出現副作用，包括小便失禁和性功能受影響；另外的電療也有機會導致大便出血，而其它荷爾蒙治療和化療也各有不同的副作用，惟這些副作用均有方法/藥物可改善症狀，或在一段時間後逐漸消失。

mHSPC採二合一/三合一治療 李兆康醫生強調，在治療完成後，醫生會持續監察患者的PSA水平。一旦發現異常情況，如PSA水平急升或出現其他惡化症狀，患者會被確診為轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌（mHSPC）後，這情況下便會採用組合治療，即是將傳統荷爾蒙治療與新型口服荷爾蒙藥物組成二合一治療；或兩者再加上化療組成三合一療法，以延長患者存活期。 當前列腺癌細胞對傳統荷爾蒙治療出現抗藥性，被確定為去勢治療無效前列腺癌（mCRPC）時，醫生便會再採用放射性同位素治療、新型口服荷爾蒙藥物治療、化療、PARP抑制劑、免疫治療等方法，以減輕患者的症狀和痛楚、控制病情、延長預期壽命，並維持生活品質。

根據NCCN癌症指引，檢測特定基因可以制定個人化的治療方案，提升治療效果。在生活中，與伴侶保持性接觸、適量運動、補充鈣質、避免肥胖、戒煙限酒、減少攝取高脂食品等，都是對抗前列腺癌癌的小貼士。李兆康醫生建議，50-70歲男性可每2年做PSA檢查，一旦發現病變便可及早治療。