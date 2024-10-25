標靶藥配合次序治療 有望延長肺癌患者存活期

肺癌是香港最常見的癌症，臨床腫瘤科專科蔡添成醫生表示，約七成患者確診肺癌時已達三、四期，治療難度高，影響存活率。「一般來說，肺癌患者的癌症期數、腫瘤特性，以及患者身體狀況（例如有沒有其他疾病），都會影響存活率。」根據醫院管理局癌症資料統計中心資料顯示，2021年本港肺癌新症共5,978宗，佔癌症新症總數15.5%。 次世代基因定序有助提升治療效率 現時普遍採用的肺癌治療方法，包括切除手術、放射治療（電療）、化學藥物治療（化療）、標靶藥物治療及免疫治療。

蔡添成醫生指出，確診肺癌後，現時大多數以次世代基因定序（Next Generation Sequencing，NGS）找出基因突變的種類，再對症下藥。次世代基因定序是一個腫瘤基因檢測，在同一時間分析多個基因，找出與腫瘤樣本相關的基因。相比傳統基因檢測更全面和靈敏，令之後治療更具針對性。 找出靶點採用相對的標靶藥 其中肺腺癌有很大機會出現EGFR（於亞洲區佔多數）或其他可以透過次世代基因定序檢測出來的基因突變均能採用標靶治療。經過不斷研究改良，現時治療EGFR肺癌的標靶藥物已發展至第三代，而第四代亦正在研發中。

香港目前普遍採用於治療EGFR肺癌的標靶藥有五種（第一代二種，第二代二種，第三代一種）。各類標靶藥物各有對應的靶點，副作用不同，無惡化存活期也有分別，卻並非一定新比舊好。醫生會根據患者的癌症期數、腫瘤特性及身體狀況，找出平衡點，採用相對合適的標靶藥，或再配合化療以達到最佳療效。 「找出靶點對患者十分重要，找到後便可以採用正確的對應標靶藥。記得幾年前有個五十多歲的女病人，其他醫生確診她患了四期肺癌。經過基因檢測後，確認屬於EGFR罕見基因突變的肺癌。她的丈夫勸服她來看我。當時她的腫瘤已廣泛擴散；如大腿和頭皮的軟組織，及有不停出血的情況。身體痛得難以行走，只能躺在床上，不能坐起身，甚至距離住處只有一街之隔的診所見醫生也有困難。為她處方第二代標靶藥後，她的情況很快便紓緩下來，腫瘤開始縮小及減少出血的情況。生活質素得以提升，可以起身行動，照顧自己起居飲食，存活期也長了。」

次序治療有助延長存活期 標靶治療並不一定要從第一代的藥物開始用起，而新一代的藥物亦未必是對患者最好的。以EGFR基因突變為例，當透過次世代基因定序基因檢測確認是EGFR基因突變後，在開始治療前，醫生或會根據患者情況定下用藥的先後次序，即叫次序治療。所以有時候會出現患者先用第二代標靶藥，後來轉用第三代標靶藥的情況。 蔡添成醫生強調，患者切忌諱疾忌醫。現時醫學進步，只要用對藥物和治療方法，即使是早年被視為絕症的肺癌，要提升生活質素延長存活期也是有希望的

臨床腫瘤科專科蔡添成醫生