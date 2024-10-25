日本家品過江龍極速擴張 NITORI進駐樂富

特設北海道物產展香港 - 2024年10月25日 - 於去年才登陸香港的「日本國民最愛」家品店NITORI，今天於樂富廣場盛大開業。NITORI香港樂富店面積約1.78萬平方呎，店內逾5,500件高顏值及性價比極高的日系家品，包括梳化、餐桌椅、衣櫃、窗簾、寢具、餐具等等。款式由奢華到簡約、實用到治癒也都一應俱全。新店於開業期內特設北海道物產展以及提供各項限定優惠，各位家品控密切注意！
日資家品巨頭攻港擴充 兩年開三店
NITORI於日本一直以極親民的價錢而又高品質的產品而深受日本國民的喜愛。目前NITORI在全球已擁有超過1000家分店，遍佈亞洲各地，網絡涵蓋日本、中國大陸、中國台灣、越南、新加坡、韓國、泰國、馬來西亞等國家和地區。至今已是全球家居連鎖品牌巨頭之一。面對複雜動盪的國際環境，NITORI仍實現了 9,480 億日元的銷售額，同比增長 16.8%；利潤達到1,440 億日元，同比增長1.6%。這也是品牌自1987財年開始，連續36年保持銷售額和利潤雙增長，穩居行業領先地位。（資料來源：NITORI HOLDINGS Integrated Report 2023 2022.2.21 - 2023.3.31）
NITORI去年來港重燃了不少港人對家居生活的熱情，品牌今年急促擴張於本港多開兩間分店，率先開業的是位於樂富廣場B區1F的樂富分店。
開幕限定優惠 限量好禮等你拎
樂富分店特設北海道物產展，提供不同的北海道零食，讓這間來自北海道的家品店更添北海道風情。新張期間（10月25日至11月11日）顧客於指定日期*在店內購物即有機會免費獲得北海道物產展的小禮品，每日限量送完即止！
此外，新張期間會員於店內消費每滿$100元即減$10 ；折實滿$200 即可獲贈「香港限定版帆布袋」，同樣也是每日限量，先到先得。
新張期內，樂富廣場更會舉辦過百件家品低至一折發售的「家品大激賞」活動，顧客與商場消費後玩遊戲，更有機會贏取頭獎NITORI樂富店10,000元現金禮券。
*指定日子為新張期內的星期五六日及新張期最後一天，即10月25，26，27， 11月1，2，3， 8-11日
NITORI會員特别活動
NITORI香港會員手機應用程式於4月正式上線為廣大香港顧客服務，現推出以下會員特別活動。即日起至12月31日，首次下載APP並注冊會員，即贈送1張$10迎新無門檻現金券。另有「儲點活動」、「積分商城活動」正在進行中，可下載NITORI HK APP查看！
同時，香港九龍灣MegaBox店舉行樂富分店開業同慶活動，會員店內消費每滿$100元即減$10。
NITORI香港｜地址詳情 :
香港九龍灣MegaBox店
店鋪地址：九龍灣宏照道38號 MegaBox L6
香港樂富廣場店
店鋪地址：香港九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場B區1F
更多詳情歡迎透過香港官方網站了解: https://www.nitori.com.hk/