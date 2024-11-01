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市場資訊
2024-11-01 16:00:00

新紀元卵 日本雞蛋日來港九周年 全港九新界8大商場 週末快閃活動玩遊戲 共45,000隻雞蛋等你換領 齊來掀起全城「好卵」狂熱

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香港 - 2024年11月1日 - 日本對雞蛋的食品安全和品質監控素來嚴緊，餵飼雞隻的飼料及水源亦精挑細選，相信這就是日本雞蛋深受大眾歡迎的原因。日本雞蛋含有豐富蛋白質，蛋黃新鮮挺身，蛋香濃郁，口感香滑細嫩，絕對是品質保證。日本於每年11月5日定為「日本雞蛋日」，自2015年起，味珍味於香港舉行日本雞蛋日活動，希望提高香港市民對日本雞蛋的瞭解。今年繼續夥拍日本蛋業成員之一的「新紀元卵」，於港、九、新界8個商場舉辦快閃活動，與廣大市民分享日本雞蛋的美味和知識。

新紀元卵 日本雞蛋日來港九周年 全港九新界8大商場 週末快閃活動玩遊戲 共45,000隻雞蛋等你換領 齊來掀起全城「好卵」狂熱
新紀元卵 日本雞蛋日來港九周年 全港九新界8大商場 週末快閃活動玩遊戲 共45,000隻雞蛋等你換領 齊來掀起全城「好卵」狂熱

好卵想見你商場快閃活動 玩遊戲即換走新紀元卵雞蛋
今個星期六日11月2至3日，新紀元卵 特意聯乘全港、九、新界共8個商場進行快閃活動，將分別設立「好卵想見你」遊戲攤位，只要符合各商場之換領條件及即場玩遊戲，便可免費換取新紀元卵雞蛋，MOSTown新港城中心更另設「好卵可愛」打卡位！日本雞蛋的美味之處及更多雞蛋小知識等你發掘，詳情請留意各商場及新紀元卵官方公告或下方表格。

好卵餐飲齊分享 一同品嚐日本雞蛋創製滋味
新紀元卵亦與香港多間食肆聯手推出「好卵餐飲齊分享」，以日本「新紀元卵」製作多款期間限定的指定雞蛋菜式，一同品嚐由最新鮮日本雞蛋創製的滋味。更多合作商戶詳情，請留意下方表格。

萬卵愛心暖萬家 雞蛋捐贈活動
另外，為向更多社會大眾分享高品質的日本雞蛋，新紀元卵更與5間本地慈善機構合作，將合共捐贈共50,000隻雞蛋給予有需要人士，希望藉著一年一度的日本雞蛋日活動宣傳日本雞蛋的好處之餘，亦能為社會出一分力，將溫暖及美味帶給更多人。捐贈的雞蛋將會派發予有需要人士或用作製成飯盒。
*排名不分先後。

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樂餉社、福幼基金會、惜食堂、膳心連、齊惜福

「好卵想見你」商場快閃活動詳情：

日期
:
2024年11月2至3日(星期六及日)
時間
:
中午12時30分至晚上7時30分
中午12時至晚上7時(黃埔天地)
*商場排名不分先後。
活動商場
地址
換領地點
活動日期及換領方法
MOSTown
新港城中心
馬鞍山鞍祿街
18號
L2 天幕廣場
活動日期：2024年11月2及3日
(星期六及日)

換領方法：顧客需成功挑戰即場小遊戲，並讚好「Freds日本卵」、MOSTown 新港城中心Facebook專頁及追蹤MOSTown 新港城中心Instagram賬戶，即可換領「新紀元卵」一盒（建議零售價：HK $29.9）。每日名額有限，先到先得，送完即止。
荷里活廣場
香港九龍鑽石山
龍蟠街3號
1/F 明星廣場
活動日期：2024年11月2日(星期六)

換領方法：顧客需成功挑戰即場小遊戲，並讚好「Freds日本卵」、荷里活廣場Facebook專頁及追蹤荷里活廣場Instagram賬戶，即可換領「新紀元卵」一盒（建議零售價：HK $29.9）。數量有限，換完即止。
荃新天地
荃灣楊屋道1號
Citywalk 2
地下光影長廊A
活動日期：2024年11月2日(星期六)

換領方法：顧客凡於荃新天地即日以電子貨幣消費滿HK$100或以上，成功挑戰即場小遊戲並讚好「Freds日本卵」及「Citywalk荃新天地」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」一盒（建議零售價：HK $29.9）。數量有限，換完即止。
T Town
天水圍天華路30號
南翼地下中庭
活動日期：2024年11月2日(星期六)

換領方法：LINK UP會員於T Town 任何商戶以指定電子貨幣消費滿$100或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根及對應商戶之即日單一機印發票，成功挑戰即場小遊戲並讚好「Freds日本卵」Facebook專頁及追蹤「T Town」Instagram賬戶，即可換領「新紀元卵」一盒。數量有限，換完即止。
昇悅商場
九龍荔枝角道833號
1樓活動展位
(近客戶服務中心)
活動日期：2024年11月2日(星期六)

換領方法：顧客凡於昇悅商場即日以電子貨幣單一消費滿HK$100或以上，成功挑戰即場小遊戲並讚好「Freds日本卵」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」一盒（建議零售價：HK $29.9）。數量有限，換完即止。
MCP新都城中心3期
將軍澳欣景路
8號
L1天幕廣場
活動日期：2024年11月2日(星期六)

換領方法：顧客需成功挑戰即場小遊戲，並讚好「Freds日本卵」、MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 新都城中心2期及3期Facebook專頁及追蹤MCP新都城中心 (@metrocityplaza) Instagram賬戶，即可換領「新紀元卵」一盒（建議零售價：HK $29.9）。數量有限，換完即止。
香港仔中心
香港仔南寧街
ac2,地下換領站
活動日期：2024年11月2日(星期六)

換領方法：顧客於香港仔中心任何商戶以指定電子貨幣單一消費滿$200或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根及對應商戶之即日單一機印發票，成功挑戰即場小遊戲並讚好「Freds日本卵」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」乙盒。數量有限，換完即止。
黃埔天地
紅磡船景街6號
美食坊(第8期)
一樓中庭
活動日期：2024年11月2日(星期六)

換領方法：顧客於紅磡黃埔天地任何商戶以指定電子貨幣單一消費滿$200或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根及對應商戶之即日單一機印發票，成功挑戰即場小遊戲並讚好「Freds日本卵」及「紅磡黃埔天地」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」乙盒。數量有限，換完即止。
*受條款及細則約束。如有任何爭議，活動商場或活動主辦方將保留最終決定權。

參與「好卵餐飲齊分享」餐廳名單：
BANCHAN
CATSEYE
日式醬汁飯專門店
Fire Bird
FORTUNE JO
GYOJASANG

交子桌
He She Eat
OMU Café
IPPEI
PHI COFFEE
PHI Coffee & Pancake
SIPS
Tsujihan
UCC Coffee Shop
一人前拉麵
一口烘焙
友拉麵
天丼
本延鍋物

Panyin Shabu
和民
和味堂
奇蹟拉麵
延記點心
泓一拉麵
知延有限公司
金子半之助
活水和風食堂
蛋撻王
雪下覓炙
喫茶
貊炙MAEK JEOK
銅鑼灣 Sul Jib
糧友
麵匠風龍
麵屋一平安
麵屋丸京
麵屋福
饗和民
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你知道「日本雞蛋日」嗎?
日文「いい」的意思是「好」，而「いい」和「11」發音相似；「たま」(TaMa)是玉的意思，所以以「0」表示；「ご」(GO)是「5」的日文發音；將「05」拼在一起，就是「たまご」(TaMaGo)，即是雞蛋的日文發音。因此，11月5日就代表「好的雞蛋」的意思。日本業界為了宣揚日本雞蛋的美味之處，所以定立每年11月5日為雞蛋日。

「新紀元卵」系列 日本雞蛋：
「新紀元卵」白玉
「新紀元卵」 赤玉
「新紀元卵」

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關於FREDS日本卵

FREDS日本卵於香港銷售超過15 年，雞蛋產品多元全面，包括白蛋、啡蛋，銷售網絡覆蓋全港超市及日資超級市場。

活動詳情請瀏覽<新紀元卵>網頁

或<> FACEBOOK專頁

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