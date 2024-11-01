新紀元卵 日本雞蛋日來港九周年 全港九新界8大商場 週末快閃活動玩遊戲 共45,000隻雞蛋等你換領 齊來掀起全城「好卵」狂熱

香港 - 2024年11月1日 - 日本對雞蛋的食品安全和品質監控素來嚴緊，餵飼雞隻的飼料及水源亦精挑細選，相信這就是日本雞蛋深受大眾歡迎的原因。日本雞蛋含有豐富蛋白質，蛋黃新鮮挺身，蛋香濃郁，口感香滑細嫩，絕對是品質保證。日本於每年11月5日定為「日本雞蛋日」，自2015年起，味珍味於香港舉行日本雞蛋日活動，希望提高香港市民對日本雞蛋的瞭解。今年繼續夥拍日本蛋業成員之一的「新紀元卵」，於港、九、新界8個商場舉辦快閃活動，與廣大市民分享日本雞蛋的美味和知識。
好卵想見你商場快閃活動 玩遊戲即換走新紀元卵雞蛋
今個星期六日11月2至3日，新紀元卵 特意聯乘全港、九、新界共8個商場進行快閃活動，將分別設立「好卵想見你」遊戲攤位，只要符合各商場之換領條件及即場玩遊戲，便可免費換取新紀元卵雞蛋，MOSTown新港城中心更另設「好卵可愛」打卡位！日本雞蛋的美味之處及更多雞蛋小知識等你發掘，詳情請留意各商場及新紀元卵官方公告或下方表格。
好卵餐飲齊分享 一同品嚐日本雞蛋創製滋味
新紀元卵亦與香港多間食肆聯手推出「好卵餐飲齊分享」，以日本「新紀元卵」製作多款期間限定的指定雞蛋菜式，一同品嚐由最新鮮日本雞蛋創製的滋味。更多合作商戶詳情，請留意下方表格。
萬卵愛心暖萬家 雞蛋捐贈活動
另外，為向更多社會大眾分享高品質的日本雞蛋，新紀元卵更與5間本地慈善機構合作，將合共捐贈共50,000隻雞蛋給予有需要人士，希望藉著一年一度的日本雞蛋日活動宣傳日本雞蛋的好處之餘，亦能為社會出一分力，將溫暖及美味帶給更多人。捐贈的雞蛋將會派發予有需要人士或用作製成飯盒。
*排名不分先後。
「好卵想見你」商場快閃活動詳情：
| 日期
| :
| 2024年11月2至3日(星期六及日)
| 時間
| :
| 中午12時30分至晚上7時30分
| 中午12時至晚上7時(黃埔天地)
| 活動商場
| 地址
| 換領地點
| 活動日期及換領方法
| MOSTown
新港城中心
| 馬鞍山鞍祿街
18號
| L2 天幕廣場
| 活動日期：2024年11月2及3日
(星期六及日)
換領方法：顧客需成功挑戰即場小遊戲，並讚好「Freds日本卵」、MOSTown 新港城中心Facebook專頁及追蹤MOSTown 新港城中心Instagram賬戶，即可換領「新紀元卵」一盒（建議零售價：HK $29.9）。每日名額有限，先到先得，送完即止。
| 荷里活廣場
| 香港九龍鑽石山
龍蟠街3號
| 1/F 明星廣場
| 活動日期：2024年11月2日(星期六)
換領方法：顧客需成功挑戰即場小遊戲，並讚好「Freds日本卵」、荷里活廣場Facebook專頁及追蹤荷里活廣場Instagram賬戶，即可換領「新紀元卵」一盒（建議零售價：HK $29.9）。數量有限，換完即止。
| 荃新天地
| 荃灣楊屋道1號
| Citywalk 2
地下光影長廊A
| 活動日期：2024年11月2日(星期六)
換領方法：顧客凡於荃新天地即日以電子貨幣消費滿HK$100或以上，成功挑戰即場小遊戲並讚好「Freds日本卵」及「Citywalk荃新天地」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」一盒（建議零售價：HK $29.9）。數量有限，換完即止。
| T Town
| 天水圍天華路30號
| 南翼地下中庭
| 活動日期：2024年11月2日(星期六)
換領方法：LINK UP會員於T Town 任何商戶以指定電子貨幣消費滿$100或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根及對應商戶之即日單一機印發票，成功挑戰即場小遊戲並讚好「Freds日本卵」Facebook專頁及追蹤「T Town」Instagram賬戶，即可換領「新紀元卵」一盒。數量有限，換完即止。
| 昇悅商場
| 九龍荔枝角道833號
| 1樓活動展位
(近客戶服務中心)
| 活動日期：2024年11月2日(星期六)
換領方法：顧客凡於昇悅商場即日以電子貨幣單一消費滿HK$100或以上，成功挑戰即場小遊戲並讚好「Freds日本卵」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」一盒（建議零售價：HK $29.9）。數量有限，換完即止。
| MCP新都城中心3期
| 將軍澳欣景路
8號
| L1天幕廣場
| 活動日期：2024年11月2日(星期六)
換領方法：顧客需成功挑戰即場小遊戲，並讚好「Freds日本卵」、MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 新都城中心2期及3期Facebook專頁及追蹤MCP新都城中心 (@metrocityplaza) Instagram賬戶，即可換領「新紀元卵」一盒（建議零售價：HK $29.9）。數量有限，換完即止。
| 香港仔中心
| 香港仔南寧街
| ac2,地下換領站
| 活動日期：2024年11月2日(星期六)
換領方法：顧客於香港仔中心任何商戶以指定電子貨幣單一消費滿$200或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根及對應商戶之即日單一機印發票，成功挑戰即場小遊戲並讚好「Freds日本卵」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」乙盒。數量有限，換完即止。
| 黃埔天地
| 紅磡船景街6號
| 美食坊(第8期)
一樓中庭
| 活動日期：2024年11月2日(星期六)
換領方法：顧客於紅磡黃埔天地任何商戶以指定電子貨幣單一消費滿$200或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根及對應商戶之即日單一機印發票，成功挑戰即場小遊戲並讚好「Freds日本卵」及「紅磡黃埔天地」Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」乙盒。數量有限，換完即止。
參與「好卵餐飲齊分享」餐廳名單：
| BANCHAN
| CATSEYE
日式醬汁飯專門店
| Fire Bird
| FORTUNE JO
| GYOJASANG
交子桌
| He She Eat
| OMU Café
| IPPEI
| PHI COFFEE
| PHI Coffee & Pancake
| SIPS
| Tsujihan
| UCC Coffee Shop
| 一人前拉麵
| 一口烘焙
| 友拉麵
| 天丼
| 本延鍋物
Panyin Shabu
| 和民
| 和味堂
| 奇蹟拉麵
| 延記點心
| 泓一拉麵
| 知延有限公司
| 金子半之助
| 活水和風食堂
| 蛋撻王
| 雪下覓炙
| 喫茶
| 貊炙MAEK JEOK
| 銅鑼灣 Sul Jib
| 糧友
| 麵匠風龍
| 麵屋一平安
| 麵屋丸京
| 麵屋福
| 饗和民
| /
| /
| /
你知道「日本雞蛋日」嗎?
日文「いい」的意思是「好」，而「いい」和「11」發音相似；「たま」(TaMa)是玉的意思，所以以「0」表示；「ご」(GO)是「5」的日文發音；將「05」拼在一起，就是「たまご」(TaMaGo)，即是雞蛋的日文發音。因此，11月5日就代表「好的雞蛋」的意思。日本業界為了宣揚日本雞蛋的美味之處，所以定立每年11月5日為雞蛋日。
「新紀元卵」系列 日本雞蛋：
| 「新紀元卵」白玉
| 「新紀元卵」 赤玉
| 「新紀元卵」 曉
關於FREDS日本卵
FREDS日本卵於香港銷售超過15 年，雞蛋產品多元全面，包括白蛋、啡蛋，銷售網絡覆蓋全港超市及日資超級市場。
活動詳情請瀏覽<新紀元卵>網頁https://shinkigen.com.hk/
或<FREDS日本卵> FACEBOOK專頁