少數族裔組親子鼓隊以「砂煲罌罉」表演 鼓勵社區婦女亦可學習鼓樂

九龍城區少數族裔在導師帶領下，用廚具奏鼓樂。

香港中樂團主辦「鼓動心弦 連結社區」九龍城區社區鼓樂活動早前在紅磡社區會堂舉行。18名少數族裔組成的親子鼓隊，利用日常廚具作環保樂器，以「砂煲罌罉」代鼓表演，場面生動熱鬧。

香港中樂團藝術總監兼首席指揮閻惠昌表示，今次九龍城區鼓樂活動，民政事務處邀請社區婦女參加，希望連結她們，讓她們只需用隨手可取的廚具，便可以奏響鼓樂。整體希望透過不同類型團體的參與，讓大家多互相接觸和溝通，達致一個共融的效果。

少數族裔組成的親子鼓隊其中一名參加者 Maryam 表示，用廚具作為樂器十分有趣，她未來希望有更多機會代表少數旅裔參加相關活動，表演可令她增加自信。而她母親Tahira 亦表示，很高興可以能與孩子一同參與今次活動。