富衛香港推出全新「危疾優易保」系列 填補有危疾病史人士的保障缺口

- 簡易核保1少至2條健康問題 毋須驗身
- 限時供款 終身保障高達115種危疾及特別疾病2,3,4 引領市場5
- 與頂尖醫療機構養和醫療集團擴展合作 提供專業復康支援
《富衛香港健康保障需求調查》6發現港人擔心長期病或危疾病史令投保困難
即使在治療或痊癒後仍未能獲得適合的危疾保障
香港 - 2024年10月31日 - 富衛香港（「富衛」）宣布推出全新「危疾優易保」系列之危疾保障計劃，包括專為癌症康復者而設的「癌 護您」，以及專為心臟疾病或中風患者而設的「心 護您」，是全港首個專為癌症康復者或心臟疾病或中風患者以簡易核保1方式投保的分紅危疾保障計劃5，旨在為因有危疾病史而較難再獲得危疾保障的人士，提供有限年期供款的終身危疾保障，填補保障缺口。
曾患有頑疾人士是最需要健康保障的人群之一。有數據顯示，癌症存活者患上心血管疾病的風險比未罹患癌症的人高 42%7；而患有心血管疾病人士患上癌症之機會比未曾患有心血管疾病人士高出13%8。
富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示：「富衛深明危曾經歷危疾病患人士在尋求健康保障時面對的挑戰。《富衛香港健康保障需求調查》6結果反映，不少中年人的病史成為其獲得危疾保障的障礙，部分人更因此對投保危疾保險卻步。我們一直想客戶所想，推出『危疾優易保—癌 護您』及『危疾優易保—心 護您』，提供市場首創5限期供款之終身危疾保障，以填補有危疾病史人士的保障缺口。計劃提供簡易核保方式1，讓癌症康復者和心臟疾病或中風患者無需經歷繁複的申請流程，亦有機會獲得保障，可安心地重新活出精彩人生。我們深信，不同人生階段和健康狀況的人士，都應該擁有獲得保障的機會。」
調查反映慢性疾病或危疾病史乃獲得危疾保障的主要障礙
最新《富衛香港健康保障需求調查》6顯示，近七成（69%）受訪者認為中年人士購買危疾保險過程繁複，逾八成（82%）更以為投保前必須進行身體檢查或提供健康報告。沒有持有亦無考慮購買健康保障的受訪者中，有超過一半（56%）由於長期病病歷、或曾患癌症、心臟病或中風，放棄購買危疾保障，原因包括複雜投保流程、出現不保事項以及被拒保等。值得留意的是，有親屬患有慢性疾病或有危疾病史的受訪者當中，超過六成人（63%）表示其親屬在治療或痊癒後，未能獲得適合自己的危疾保障或再獲危疾保障受保，健康保障缺口可見一斑。
「危疾優易保—癌 護您」及「危疾優易保—心 護您」產品特點包括：
- 保障高達115種危疾及特別疾病，曾經患有癌症的器官亦可得到保障﹕「癌 護您」為癌症康復者提供 62種危疾保障及53種特別疾病保障，包括癌症、特定器官的原位癌或早期癌症，急性心肌梗塞及中風，曾經患有癌症的器官亦可得到保障；「心 護您」為患有心臟疾病或中風之患者提供包括癌症在內26種危疾保障，以及包括特定器官之原位癌或早期癌症在內的23種特別疾病2,3,4；
- 簡易核保，毋須驗身﹕被保人只要回答少至2條健康核保問題1，問題數目為同類型保障最少；被保人在核保過程亦毋須驗身，免卻複雜冗長的申請流程。
- 市場首創5限期供款之終身危疾保障﹕供款年期由10年至25年，保障被保人至100歲。
- 每兩年一次免費身體檢查助維持健康，保障儲蓄一份兼備﹕計劃將於保單的第2、4、6、8及10個保單週年日提供身體檢查券9；另外，於保單原有投保額的100%全被支付前，被保人可於退保時獲得相等於保證現金價值及特別紅利10的金額。
富衛與養和醫療集團加強合作 專業支援客戶實踐營養飲食
富衛與養和醫療集團攜手為「危疾優易保」系列的合資格被保人，在第二個保單年度提供專業營養飲食諮詢服務，包括初步營養分析及諮詢和跟進諮詢，全程由養和營養師主理。
養和醫院副院長陳煥堂醫生表示：「隨着醫學進步，癌症患者存活率不斷提升，不少康復者均需要面對治療的後遺症。我們很高興與富衛擴展合作，繼癌症及復康規劃諮詢服務後，進一步為富衛客戶度身訂造專業營養飲食諮詢服務，旨在為有危疾病史人士提供全面的復康支援，協助他們從飲食方面著手，在復康路上建立健康生活模式。」
富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅續指：「富衛致力積極拓展醫療夥伴網絡，更與頂尖醫療機構養和醫院加強合作，為客戶提供財務以外的專業健康支援服務。」
「危疾優易保—癌 護您」及「危疾優易保—心 護您」：超越財務保障的全面危疾方案
計劃不單為危疾病史人士帶來危疾保障的機會，亦包括以下特點﹕
- 延伸重大醫療護理權益11：如被保人於1年內因同一危疾而須入住深切治療部連續3天或以上並須使用侵入性維生支持，本計劃將就同一危疾提供額外原有投保額的50%之延伸重大醫療護理權益。
- 生活守護權益12：如被保人於相同之120日期間內因同一病症或損傷入住深切治療部達連續3天或以上，並需須使用侵入性維生支持及引致特定狀况，便可獲得額外原有投保額的50%或100%。
- FWD Care及頂尖醫療機構提供專業支援：富衛與多個優秀醫療機構合作，被保人可透過臻一尊貴優才醫護管理團隊13，獲得一站式泛亞貴賓醫護服務，包括由頂尖的專科醫療網絡團隊提供醫療意見，並聯繫泛亞區多間頂級網絡醫院供被保人選擇最合適的醫療方案；安排住院及處理相關程序；一旦確診患上指定危疾，可提供美國著名醫療機構之第二醫療意見轉介服務14 ；以及提供家庭關懷服務15轉介幫助安家等。
1被保人只要通過核保問題，即可受保於危疾優易保 — 癌護您或危疾優易保 — 心護您。有關核保要求、條款及細則，請參閱完整的核保問題。
2在本保單生效期內，若被保人首次確認診斷患上危疾或特別疾病並由被首次確認診斷患上該危疾或特別疾病的日期起生存至少14天，富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富衛」、「我們」或「我們的」）須向保單權益人支付危疾權益或特別疾病權益（視乎情況而定）。
本保單的現有投保額將會於特別疾病權益或於第2及3個保單年度因癌症支付危疾權益（只適用於危疾優易保 — 癌護您）被賠償後被相應扣減。現有投保額指保單原有投保額被任何已支付及／或須支付特別疾病權益或於第2及3個保單年度因癌症支付危疾權益（只適用於危疾優易保 — 癌護您）的賠償扣除後之金額，而危疾權益、保證現金價值、將來的保費及非保證特別紅利（如有）將被相應減少。其後每次就特別疾病權益作出之賠償，將不會高於扣減後的現有投保額。
3 適用於危疾優易保 — 癌護您：每個特別疾病只可獲支付一次（冠狀動脈成形術除外）。冠狀動脈成形術於本計劃最多可獲索償兩次，如要合資格享有第二次的冠狀動脈成形術賠償，有關治療的主要冠狀動脈的狹窄或阻塞位置在首次索償時的冠狀動脈造影顯示，其狹窄程度為不多於60%。
適用於危疾優易保 — 心護您：每個特別疾病只可獲支付一次（特定器官之原位癌或早期癌症除外）。特定器官之原位癌或早期癌症於本計劃最多可獲索償兩次，如要合資格享有第二次的特定器官之原位癌或早期癌症賠償，有關原位癌或早期癌症索償必須為受保器官，而且與之前索償並獲得支付賠償的相關器官不同。若相關器官由左右兩部分所構成（包括但不限於肺或乳房），則左右兩部分將被視為同一個器官。
4 在保單生效期內，此危疾權益將會一直予以支付直至已達總和限額為止。在危疾權益已支付後達總和限額時及本保單生效期內，如保單的危疾權益及／或特別疾病權益的總索償額達到原有投保額的100%，並由作出總索償額達到原有投保額100%的危疾之首次確認診斷日期後，富衛將豁免本保單之結餘保費。
5於2024年9月30日與本港主要保險公司之危疾保險比較，富衛為香港首家保險公司推出為癌症康復者或心臟疾病或中風患者以簡易核保方式投保包含特別疾病權益、生活守護權益及延伸重大醫療護理權益的終身危疾保障（分紅壽險）計劃。
6 富衛委託香港大型生活資訊及健康媒體「生活易（ESDlife）」進行《富衛香港健康保障需求調查》，於2024年9月至10月，以問卷訪問約700位年齡介乎30至59歲的香港人。
7來源︰美國心臟病學會雜誌，2022年7月
8來源︰美國心臟病學會雜誌，2023年8月
9 當所有到期應付保費均已支付及保單仍然生效時，被保人在本保單下最多有權享有5次身體檢查，並由富衛指定的第三方服務供應商提供。富衛將在提供身體檢查服務時全權酌情釐定有關服務的條款及條件。富衛保留修訂或交換上述任何保障而無須事先通知保單權益人及／或被保人之權利。
10當保單生效期達5年或以上，特別紅利（此為非保證金額）可能會於本保單支付危疾權益、身故權益、退保價值或期滿權益，或若保單失效且未於一年保單復效期內將保單復效，而在該保單復效期屆滿時支付。按比例之非保證特別紅利（如有）亦可能會於支付特別疾病權益時支付，及後應支付的非保證特別紅利（如有）將會按比例相應減少。非保證特別紅利可被支付直至於保單所支付之危疾權益及／或特別疾病權益的總索償額達到原有投保額的100%。
11 當保單仍然生效，若危疾權益已支付或須支付後，被保人因同一受保危疾導致因醫療需要須入住深切治療部連續3天或以上並需使用侵入性維生支持，且深切治療部住院之首日為該已獲賠償的危疾之首次確認診斷日期的1年內，富衛將支付延伸重大醫療護理權益。此權益於本保單下只會被支付一次。
12 此額外權益金額並不會從現有投保額中扣除。此權益於本保單下只會被支付一次。此權益將在緊接被保人86歲生日之前的一個保單週年日自動終止。
此權益受以下條件所限：
1. 若富衛因同一情況須支付（一）危疾權益，及（二）生活守護權益，屆時富衛將不會支付生活守護權益。
2. 若先前已為病症或損傷支付危疾權益的賠償，富衛將不會就同一病症或損傷支付生活守護權益。
13 臻一尊貴優才現時由第三方服務提供商互康集團(「互康」)、其醫療網絡團隊及新加坡百滙醫療集團（「百滙」）提供，富衛對服務的供應及質素不作任何陳述、保證或承諾。 富衛概不就該等第三方服務供應商提供的服務、意見、治療、疏忽、遺漏或不作為承擔任何責任或法律責任。此服務並非保單條款之一部分或保障內容。富衛有權隨時撤銷或調整此服務而無需另行通知，並保留絕對決定權。。此服務只適用於泛亞區。臻一尊貴優才的熱線號碼為（香港）(852) 8120 9066及內地免費專線號碼400 9303078。詳情請參閱隨附之富衛專業健康支援服務小冊子。富衛不會提供任何醫療建議，客戶應自行尋求醫護人員的專業建議。
14 第二醫療意見服務現時由第三方服務提供商國際SOS提供，並且非保證續保。富衛對服務的供應及質素不作任何陳述、保證或承諾。 富衛概不就該等第三方服務供應商提供的服務、意見、治療、疏忽、遺漏或不作為承擔任何責任或法律責任。此服務並非保單條款之一部分或保障內容。富衛有權隨時撤銷或調整此服務而無需另行通知，並保留絕對決定權。所有相關服務收費及費用（如有）需由被保人自行支付。而有關詳情或將被不時調整，富衛恕不另行通知。詳情請參閱隨附之富衛專業健康支援服務小冊子。富衛不會提供任何醫療建議，客戶應自行尋求醫護人員的專業建議。
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關於富衛香港
富衛香港為泛亞洲人壽及健康保險公司富衛集團旗下公司。富衛集團業務遍及亞洲十個市場，當中包括部分全球發展最迅速的保險市場，為超過一千二百萬名客戶提供服務。富衛香港為香港五大保險公司之一*。
富衛香港獲國際評級機構授予卓越的財務評級，提供人壽及醫療保險、僱員福利及財務策劃服務。
富衛於2013年成立，專注為大眾創造保險新體驗。富衛秉持以客為先的方針，利用數碼科技，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。
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*根據保險業監管局2023年1至12月香港長期保險業務的臨時統計數字、《Pi Financial Services Intelligence》報告 - 2022年12月及2023年12月，以及憑富衛對統計數字和市場資料作出的評估，富衛於新業務保單數目、專屬代理人團隊規模增長、專屬代理人渠道新業務首年保費、經紀渠道新業務首年保費、銀行保險渠道新業務首年保費及網上及直銷平台新業務保單數目均位列全港頭五名。