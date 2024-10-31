安達人壽香港「銀齡」安心保於《香港保險業大獎2024》榮獲殊榮

香港 - 2024年10月31日 - 安達人壽香港在《香港保險業大獎2024》中，憑專為香港和大灣區銀齡人士所開創的「銀齡」安心保，榮膺「傑出創意產品/ 服務大獎 – 人壽保險」年度三強。
隨著香港人口老化問題日益嚴重，人壽保障和醫療費用上升成為銀齡人士的首要問題。有見及此，安達人壽香港「銀齡」安心保，提供銀齡人士都能輕易投保及負擔的重要人壽保障，以滿足銀齡人士對安穩退休生活的渴望。
「銀齡」安心保可根據客戶的生活方式和目標，提供靈活自訂的保障內容，受保人更可享有保障至100歲，確保滿足增長迅速的銀齡人口需求之餘，亦協助長者應對各樣切身挑戰，包括健康問題和生活成本上升等。申請過程簡便，毋需驗身，客戶只需繳付10年相宜保費，便能得到保障，保單更享有保證現金價值。
安達人壽香港總裁及北亞區域主管區張明儀表示：「安達人壽香港決心了解客戶需求和研發創新解決方案，此獎項正正肯定了我們在這方面的付出。每人都無可避免經歷年老，我們相信「銀齡」安心保能為『銀髮一族』及其家人提供值得信賴且負擔得起的終身保障，而且計劃不僅能保障摯愛，更可提升他們的退休生活質素。」
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關於安達人壽香港
安達人壽香港是安達集團旗下負責環球人壽保險業務的分部。安達人壽自1976年踏足香港。為滿足廣泛客戶的財務保障及財富管理需求，安達人壽香港（安達人壽保險香港有限公司）透過保險代理團隊及保險經紀提供一系列的人壽、儲蓄、意外和醫療保險方案。公司致力於每個業務範疇追求卓越，因而在市場推廣、產品研發及企業社會責任方面獲得多個獎項。其他資訊請參閱：https://www.chubb.com/hk-zh/
關於安達
安達是全球領先的保險公司，業務遍及54 個國家及地區，為不同行業的客戶提供商業及個人財產和責任保險、個人意外及醫療輔助保險、再保險及人壽保險等。安達的優越之處在於其多元化的產品及服務範圍、廣大的分銷能力、超卓的財務實力及營運業務遍佈全球各地。總公司安達有限公司於紐約證券交易所上市（紐約證券交易所：CB），為標準普爾500 指數的成份公司。安達全球僱員人數約 40,000 名。其他資訊請參閱：https://www.chubb.com/