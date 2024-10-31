安達人壽香港「銀齡」安心保於《香港保險業大獎2024》榮獲殊榮

香港 - 2024年10月31日 - 安達人壽香港在《香港保險業大獎2024》中，憑專為香港和大灣區銀齡人士所開創的「銀齡」安心保，榮膺「傑出創意產品/ 服務大獎 – 人壽保險」年度三強。



安達人壽香港在《香港保險業大獎2024》中，榮膺「傑出創意產品/ 服務大獎 – 人壽保險」年度三強，並由安達人壽香港產品策劃及方案副總裁吉文瑜先生代表領獎。

隨著香港人口老化問題日益嚴重，人壽保障和醫療費用上升成為銀齡人士的首要問題。有見及此，安達人壽香港「銀齡」安心保，提供銀齡人士都能輕易投保及負擔的重要人壽保障，以滿足銀齡人士對安穩退休生活的渴望。



「銀齡」安心保可根據客戶的生活方式和目標，提供靈活自訂的保障內容，受保人更可享有保障至100歲，確保滿足增長迅速的銀齡人口需求之餘，亦協助長者應對各樣切身挑戰，包括健康問題和生活成本上升等。申請過程簡便，毋需驗身，客戶只需繳付10年相宜保費，便能得到保障，保單更享有保證現金價值。



安達人壽香港團隊於《香港保險業大獎2024》慶祝榮膺「傑出創意產品/ 服務大獎 – 人壽保險」年度三強。

安達人壽香港總裁及北亞區域主管區張明儀表示：「安達人壽香港決心了解客戶需求和研發創新解決方案，此獎項正正肯定了我們在這方面的付出。每人都無可避免經歷年老，我們相信「銀齡」安心保能為『銀髮一族』及其家人提供值得信賴且負擔得起的終身保障，而且計劃不僅能保障摯愛，更可提升他們的退休生活質素。」





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