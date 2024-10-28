國際可持續發展協進會 (ICSD) 交流酒會暨研究報告發佈會 中小型上市公司在 ESG 報告方面的主要挑戰

香港 - 2024年10月28日 - 國際可持續發展協進會 (ICSD) 於2024年10月25日星期五在金鐘統一會議中心成功舉辦了交流酒會暨研究報告發佈會。超過100位參加者出席了此次活動，聚焦於如何激勵中小型上市公司提升其在香港的環境、社會及管治 (ESG) 報告實踐。此活動由世界綠色組織及香港循環經濟學會支持。
此次活動發佈了一份名為《激勵中小型上市公司提升ESG報告：香港的情況》的研究報告*。該研究運用扎根理論，深入探討了中小型上市公司在推進 ESG 報告方面的主要動力及障礙。
*Yip, A.W.H., Yu, W.Y.P. and Ip, Q.W.T. (2024), "Motivating small and medium-sized listed companies for better Environmental, Social and Governance (ESG) reporting in Hong Kong", Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal, Vol. 27 No. 2, pp. 220-234. https://doi.org/10.1108/PAP-05-2024-0068
研究主要發現：
該研究基於對22名中小型上市公司ESG報告負責人的訪談，指出法規和管理支持是關鍵的動力，而管理支持的缺乏和專業知識的不足是顯著的障礙。研究強調了動員不同持份者的重要性，包括監管機構、投資者、銀行、客戶、非政府組織及員工等，以影響和激勵中小型上市公司採取更好的ESG實踐。儘管法規可以有效推動中小型上市公司報告，但通常僅流於形式。透過利用持份者的影響力，中小型上市公司能夠獲得實質性收益和更大的管理支持，從而為其業務和整體經濟創造一個更具可持續性的未來。
講者：
- 葉榮鏗博士，ICSD創會主席
- 余遠騁博士，世界綠色組織行政總裁
活動亮點：
此次活動促進了關於中小型上市公司加強ESG報告需求的有意義討論，並為與會者提供了分享企業可持續發展最新動態的平臺。從業界專業人士到可持續發展倡導者，與會者對研究成果及其在中小型上市公司提升ESG實踐的實用意義表示了高度認同。
作為一份全面研究中小型上市公司在ESG報告動力因素的報告，此研究報告為未來的政策建議和持份者推動的舉措奠定了基礎。
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關於 ICSD：
國際可持續發展協進會 (ICSD) 是一個非政府組織及學術團體。ICSD的使命是通過教育推廣ESG，活動重點圍繞聯合國17項可持續發展目標 (UN 17 SDGs)，支持國際間對個人及企業可持續發展理念的認同。ICSD在瑞士日內瓦及英國倫敦均設有分部。目前，ICSD擁有超過3,000名會員，均為來自不同行業的認可ESG策劃師 (CEP®)。（網站：www.icsd-global.org）