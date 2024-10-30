卓健醫療推出全新「卓健護理介紹所流動應用程式」 助自僱護士和護理人員輕鬆申請及管理兼職工作

全新應用程式簡化護理轉介服務，提高工作安排靈活性並應對緊急醫護人手短缺香港 - 2024年10月30日 - 隨著香港人口老化，對醫護人手的需求日益迫切。有見及此，卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）推出「卓健護理介紹所流動應用程式」，運用數碼技術簡化醫護人員招聘和服務配對流程。應用程式內設一系列先進功能，讓自僱護士和護理人員能靈活、高效地隨時管理和配對工作機會。
香港人口老化的速度位居世界前列，預計到2039年，65歲及以上人口將增至252萬，佔總人口的31%[1]。同時，香港的醫療人手持續短缺，每千名市民僅有9.1位護士，遠低於其他發達國家及地區[2]，該情況預計將在中短期內進一步惡化。
卓健醫療總經理朱怡菁女士表示：「卓健醫療植根香港，致力協助政府減輕公營醫療系統的負擔。護士和護理人員是我們提供服務的核心，他們的專業和奉獻推動我們不斷提升服務質素，為客戶提供優質的護理。推出『卓健護理介紹所流動應用程式』是我們數碼化轉型的重要里程碑，不但為護士和護理人員提供更多工作機會，亦同時為社會帶來及時、高效的醫療支援。未來，卓健醫療將秉承創新理念，探索嶄新數碼化方案，進一步改善醫療服務的可及性和效率，助力市民實現更長壽、更健康的生活。」
卓健護理介紹所於1975年成立，龐大的專業人才庫內擁有超過14,000名具專業資歷及經嚴格挑選的自僱護士和護理人員，為公私營醫院、非政府組織、護老院及診所提供臨時人手，以應付突發短缺需求。此外，卓健護理介紹所亦為長者、長期病患者及行動不便人士提供全面和合適的居家護理支援。
「卓健護理介紹所流動應用程式」旨在革新傳統護理服務，為自僱護士和護理人員帶來全新管理工作的方式。應用程式界面設計方便易用，已登記人士可以隨時隨地查閱、儲存及選擇合適的工作機會、查閱薪酬、追蹤工作進度、安排工作時間，並利用應用程式內的GPS 功能輕鬆簽到，全面提升工作效率與收入保障。
護士和護理人員可透過流動應用程式登記加入卓健護理介紹所。登記人需要提交相關專業資格證書及經過視像面試，以全面評估其經驗和專業背景，確保符合卓健醫療的臨床管治標準。為鼓勵更多醫護人員加入，已登記人士可透過完成指定數量的服務，或推薦朋友註冊以獲得額外獎勵。
卓健醫療以香港人的長遠健康為依歸，以達至「創建未來」的目的。「卓健護理介紹所流動應用程式」實踐環保理念，以全電子化申請取代傳統紙本流程，與護士和護理人員攜手打造更可持續的未來。
卓健醫療將繼續引領數碼醫健新時代，透過創新方案並積極與政府及社會各界合作，共同應對醫療資源及人手短缺的挑戰。
「卓健護理介紹所流動應用程式」現已登錄Apple Store和Google Play，歡迎註冊護士、登記護士、醫護助理及其他護理人員於以下連結下載。
下載iOS版： https://bit.ly/3YlLN4N
下載Android版： https://bit.ly/3zZfL5u
關於卓健醫療服務有限公司
卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）早於1868年起便植根香港，由早期的晏打臣醫生醫務所發展至卓健醫療，逾150 年為香港提供醫療保健服務。時至今日，我們已成為香港主要的私營醫療服務機構之一。
卓健醫療的服務範圍包括西醫、中醫、診斷及造影、牙醫、物理治療、心理健康和保健等，超過1,650網絡服務點遍及全港各區。
卓健醫療一直全力支持政府的醫療政策，積極參與公私營協作計劃，為市民大眾提供醫療服務。
我們自主研發的卓健醫療手機應用程式提供多項保健及醫療功能，包括普通科門診電子掛號、網上預約、電子健康紀錄、視像診症和健康資訊等，讓用戶隨時隨地掌握保健和醫療服務。
卓健醫療於2013年10月正式加入國際醫療保健企業──保柏。
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