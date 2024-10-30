俊盟國際與阿聯酋數字銀行Zand Bank簽訂MOU

拓展阿聯酋市場新領域 促進兩地電子支付互聯互通香港 - 2024年10月30日 - 本港領先電子支付終端方案供應商俊盟國際控股有限公司（「俊盟國際」或「本公司」，連同其附屬公司：「本集團」；股票編號：8062.HK）欣然宣佈，本公司與阿聯酋數字銀行Zand Bank訂立諒解備忘錄（「MOU」），旨在訂立雙方業務合作框架，為阿聯酋地區建設電子支付系統。
根據諒解備忘錄，雙方正在就各種潛在合作方式進行磋商，當中可能涉及集團與Zand Bank合作分享創新支付系統及基礎建設服務的專業知識。
俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑表示：「我們十分榮幸成為Zand Bank在阿聯酋建設電子支付的合作夥伴。俊盟國際目前在香港相關業務範疇佔高達七成的市場份額，並一直致力為商戶提供可靠和穩定的服務，以引領本地電子支付解決方案轉型。我們深信是次與Zand Bank的合作，將加快當地的數碼轉型，同時促進兩地電子支付解決方案的互聯互通，推動相關地區成為智慧城市。我們將繼續積極探索各種海外智慧城市項目，以把握全球市場發展機遇。」
隨著阿聯酋和香港成為世界其中主要的金融樞紐之一，俊盟國際和Zand Bank分別在銀行、保險和資本市場等領域均具備獨特優勢。是次雙方合作，充分展現阿聯酋透過與中國和香港的戰略夥伴關係，積極參與「一帶一路」倡議，並加強促進各地可持續經濟增長和合作。Zand Bank行政總裁陳玉濤表示：「我們對此次與俊盟國際合作感到非常興奮，亦與公司在阿聯酋地區的數碼化轉型之目標一致，讓雙方在金融科技行業中保持領先地位。」
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關於俊盟國際控股有限公司
俊盟國際控股有限公司﹙股份代號：8062﹚一直致力提供嶄新的全方位電子支付方案、支援軟件及配套設備，為港人帶來優質便利的生活方式。俊盟國際亦為不同大型客戶提供最合適的電子支付終端方案，並為電子支付終端機增設特別功能，配合終端機的安裝工程統籌及維護服務，使商戶可受惠於最便利的支付方案軟硬件組合。俊盟國際的電子支付終端機服務，覆蓋本港知名餐飲集團、銀行、大型連鎖店及百貨公司，並部署亞太區多個國家拓展業務。
關於Zand Bank
Zand Bank於2022年7月獲得阿聯酋中央銀行的官方認可。我們一直致力助力阿聯酋及全球的企業、機構和財富客戶開拓新機遇，促進經濟可持續增長，並共同在瞬息萬變的數字經濟中帶來正面影響。選擇Zand，突破銀行思維，創造無限機遇。
如欲瞭解更多詳情，請瀏覽：www.zand.ae