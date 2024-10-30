俊盟國際與阿聯酋數字銀行Zand Bank簽訂MOU

關於俊盟國際控股有限公司

俊盟國際控股有限公司﹙股份代號：8062﹚一直致力提供嶄新的全方位電子支付方案、支援軟件及配套設備，為港人帶來優質便利的生活方式。俊盟國際亦為不同大型客戶提供最合適的電子支付終端方案，並為電子支付終端機增設特別功能，配合終端機的安裝工程統籌及維護服務，使商戶可受惠於最便利的支付方案軟硬件組合。俊盟國際的電子支付終端機服務，覆蓋本港知名餐飲集團、銀行、大型連鎖店及百貨公司，並部署亞太區多個國家拓展業務。

