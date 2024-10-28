轉季護膚｜敏感肌秋冬膚況轉差？必睇5大護膚攻略 同場加映︰6大CP值高好物推介

每到轉季，皮膚狀況就好易變得不穩定，皮膚繃緊、痕癢、泛紅，甚至是出現過敏，濕疹復發等情況陸續出現，勤力護膚固然重要，但更要審視自己的護膚程序，盡量以溫和潔膚，和補濕鎖水為主。

轉季護膚｜溫和清潔 拒用化學起泡劑

夏天油脂分泌旺盛，容易出油出汗，不少女生都會使用泡泡潔面乳，過分盲目追求泡泡潔面乳帶來的清潔效果，而忽視當中成分—化學起泡劑SLS（Sodium Lauryl Sulfate），使用後只會帶來化學式的假乾淨，往往破壞了皮膚的益菌保護屏障，令秋冬時節肌膚更易敏感、乾燥。

因此踏入秋冬，應停用含有SLS成分的潔面乳，改用補濕及溫和的潔面產品，亦應避免直接大力搓揉臉部。

轉季護膚｜避免一次過換掉整套護膚品

不少人會誤以為轉季護膚就要一次過換掉整套護膚品，然而轉季時節是膚質的轉換期，如果想肌膚好好適應，應避免一次過換掉整套護膚品，反而針對肌膚狀況重點更換產品，例如轉季眼周容易出現細紋，可以換成滋潤型眼霜，或逐步加入「調配精華油」於不同的護膚程序，加強肌膚的水分及油脂的保護屏障。

轉季護膚｜強化肌膚微生態

轉季正值皮膚不穩定時期，更要建立有利肌膚微生態的環境，皮膚如腸道一樣需要保持微生態的平衡，一但害菌多於益菌，一連串的皮膚問題便會出現，如敏感、暗瘡、濕疹、油脂分泌失調等。

要強化肌膚微生態，不妨使用以下方法︰

轉用弱酸性的產品

補充大量益生菌

避開塵蟎等致敏源

停用含有化學成分、人造香料護膚品

轉季護膚｜敷乳狀面膜為佳

很多人會因為肌膚乾燥缺水而經常使用紙面膜，誤以為可以加強補濕。不過，現時市面上大部分紙面膜會因為保存需要，而在製造過程中加入較多防腐劑，長時間使用有機會令肌膚更易出現敏感。

相反，乳狀面膜較多採用天然配方而成，即使敷30分鐘都可以讓它慢慢吸收，亦沒有「過時倒吸」的問題，而且使用起來更方便，使用同時也可四處走動。

轉季護膚｜簡化護膚程序

在換季時，肌膚常常變得脆弱和不穩定，因此簡化護膚程序至關重要。複雜的保養品和繁瑣的步驟可能會對肌膚造成額外負擔，反而增加敏感的風險，造成不必要的傷害。

建議各位女生可採用簡單有效的保養方案，專注於保濕。必要時，只需使用爽膚水、乳霜和眼霜，避免成分繁多的產品。