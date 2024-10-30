天后燒肉屋YAKINIKUYA推$198雞豚放題 限定5大優惠！生蠔買一送一/海膽半價/全日單點88折

召集食肉獸們！位於天后的日韓燒肉店「燒肉屋 YAKINIKUYA」激推$198雞豚放題，盡情嘆果汁黑豚、地雞雞軟骨串、摩薩醬汁雞肉等美味燒肉！同時更推出5大限定優惠，有買一送一的生蠔及清酒優惠，食放題更送最中餅雪糕！即睇內文了解詳請。
天氣轉涼，就最適合約埋親朋好友去食燒肉。燒肉屋為大家送上全新秋冬限定優惠，即日起至2025年1月30日，以優惠價$198即可享雞豚放題，盡情嘆盡多款烤肉。特別推薦果汁黑豚，店內沿用韓國燒肉醃法，利用果汁天然酵素、酸性令黑豚肉質鬆軟，入口口感柔軟，散發出迷人的香氣，焦香四溢。
星期一至四食放題更會送最中餅雪糕，絕對不能錯過。最新特色創意料理玫瑰花禮盒，以精緻和牛玫瑰花造型擺盤，為另一半送上美味又好看的美食。
$198 雞豚放題
每日供應多款燒肉，包括任食果汁黑豚、五花肉（黑椒鹽或果味醬汁）、豬頸肉、地雞雞軟骨串、摩薩醬汁雞肉、燒雞翼及五款時令前菜。
週五和週六每位需額外加收$30，而12歲以下的兒童和長者則可享每位減$40優惠。
限時5大優惠
燒肉屋推出極罕優惠，即日起至2025年1月30日，限定多國生蠔或清酒買一送一，更有原板時令海膽低至半價！
全日單點餐牌88折
平日單點餐牌88折的優惠，星期五和星期六更可享受9折優惠。午市定食、所有套餐、折扣產品、生日產品及飲品除外。
多國生蠔 $48 買一送一
現時優惠生蠔買一送一，優惠涵蓋3款生蠔，包括法國Les Huitres St Martin、西班牙Castillo、愛爾蘭 Irish Rock。法國蠔肉飽滿，鮮味濃烈；西班牙則是肉質厚身，味道鮮甜；愛爾蘭生蠔，肉質飽滿爽脆，蠔迷必試！
原板時令海膽半價
時令海膽亦推出原板特價優惠，半價僅需$198（原價$396），超抵價錢品嚐到新鮮美味的海膽！
清酒買一送一
清酒買一送一限時優惠，最低只需$398即可獲得兩瓶限定版清酒。米一途純米酒兩瓶僅售$398（720ml），本月特選限量版兩瓶僅售$538（720ml），大嶺三粒米純米吟釀兩瓶僅售$728（720ml）。優惠全日供應，不適用於星期五。喜歡清酒的朋友千萬不要錯過！
生日優惠
同時為各位送上豐富生日優惠，在生日當天及前後一週內，預訂座位可免切餅費。憑任何消費並出示生日證明，即可加購牛五花生日蛋糕一個，優惠價為$199（原價$288）。此外，消費滿$1,500還可獲贈指定甜品一份，並附有免費寫名服務。要留意，以上優惠必須提前致電預訂，數量有限，送完即止。