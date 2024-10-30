天后燒肉屋YAKINIKUYA推$198雞豚放題 限定5大優惠！生蠔買一送一/海膽半價/全日單點88折

天后燒肉屋YAKINIKUYA推$198雞豚放題限定5大優惠！生蠔買一送一/海膽半價/全日單點88折

召集食肉獸們！位於天后的日韓燒肉店「燒肉屋 YAKINIKUYA」激推$198雞豚放題，盡情嘆果汁黑豚、地雞雞軟骨串、摩薩醬汁雞肉等美味燒肉！同時更推出5大限定優惠，有買一送一的生蠔及清酒優惠，食放題更送最中餅雪糕！即睇內文了解詳請。

天氣轉涼，就最適合約埋親朋好友去食燒肉。燒肉屋為大家送上全新秋冬限定優惠，即日起至2025年1月30日，以優惠價$198即可享雞豚放題，盡情嘆盡多款烤肉。特別推薦果汁黑豚，店內沿用韓國燒肉醃法，利用果汁天然酵素、酸性令黑豚肉質鬆軟，入口口感柔軟，散發出迷人的香氣，焦香四溢。

星期一至四食放題更會送最中餅雪糕，絕對不能錯過。最新特色創意料理玫瑰花禮盒，以精緻和牛玫瑰花造型擺盤，為另一半送上美味又好看的美食。

$198 雞豚放題

每日供應多款燒肉，包括任食果汁黑豚、五花肉（黑椒鹽或果味醬汁）、豬頸肉、地雞雞軟骨串、摩薩醬汁雞肉、燒雞翼及五款時令前菜。

週五和週六每位需額外加收$30，而12歲以下的兒童和長者則可享每位減$40優惠。