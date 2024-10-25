大閘蟹2024｜永利威百年老字號大閘蟹買一送一 四兩半重大閘蟹低至$85隻/最平$38入手江蘇蟹公

永利威百年老字號大閘蟹買一送一 四兩半重大閘蟹低至$85隻/最平$38入手江蘇蟹公

蟹迷必搶！百年老字號永利威提供江蘇養殖場及北海道大閘蟹，作為人氣信譽老店，每年都有不少市民幫襯，今日(25日)中午3時於KKda推出限時買一送一優惠，4.2–4.7両蟹乸低至$85一隻；5.5–6.2両蟹公亦只需HK$105一隻！另外最平更可以入手江蘇養殖場大閘蟹公3 – 3.5 両$38就食到！買6隻或以上更送蟹醋及薑茶等食蟹四寶，即睇內文了解詳請。

有148年歷史的上環專賣大閘蟹老字號永利威，提供來自江蘇養殖場和北海道的大閘蟹。江蘇大閘蟹以其鮮美的黃脥膏和濃郁的香味著稱；而北海道大閘蟹則以鮮甜香滑的蟹黃和結實濃郁的蟹膏聞名。作為人氣大閘蟹專門店，大閘蟹品質優良，絕對有信心保證，各位蟹迷絕對值得一試！

只要買滿6隻或以上會送蟹醋、紫蘇葉、赤糖及薑茶；而買12隻或以上更送蟹剪工具一套！滿24隻更送兩套，如此類推，多買多送。 【KKday 獨家快閃限量搶 – 買一送一｜門市自取】永利威大閘蟹 - 蟹乸(約4.2 – 4.7 両) KKday 優惠: 江蘇養殖場大閘蟹HK$170/2 隻，平均HK$85/隻 （原價 HK$340/2隻） 北海道大閘蟹HK$180/2 隻，平均HK$90/隻 （原價 HK$360/2隻） 立即預約：請按此 【KKday 獨家快閃限量搶 – 買一送一｜門市自取】永利威大閘蟹 - 蟹公(約5.5 – 6.2 両) KKday 優惠: 江蘇養殖場大閘蟹HK$210/2 隻，平均HK$105/隻 （原價 HK$420/2隻）

北海道大閘蟹HK$250/2 隻，平均HK$125/隻 （原價 HK$500/2隻） 立即預約：請按此 【低至57 折｜門市自取/送貨】江蘇養殖場大閘蟹 - 蟹乸 KKday 優惠：3 – 3.5 両HK$48/隻 （原價HK$70/隻） 3.6 – 4.1 両HK$68/隻 （原價HK$110/隻） 4.2 – 4.7 両HK$98/隻 （原價HK$170/隻） 4.8 – 5.3 両HK$138/隻 （原價HK$220/隻） 立即預約：請按此 【低至54 折｜門市自取/送貨】江蘇養殖場大閘蟹 - 蟹公 KKday 優惠：3 – 3.5 両HK$38/隻 （原價HK$70/隻） 3.6 – 4.5 両HK$58/隻 （原價HK$100/隻） 4.6 – 5.4 両HK$78/隻 （原價HK$130/隻） 5.5 – 6.2 両HK$128/隻 （原價HK$210/隻） 6.3 – 7.2 両HK$228/隻 （原價HK$350/隻）

立即預約：請按此 【低至58 折｜門市自取/送貨】北海道大閘蟹 - 蟹乸 KKday 優惠：3 – 3.5 両HK$55/隻 （原價HK$85/隻） 3.6 – 4.1 両HK$75/隻 （原價HK$120/隻） 4.2 – 4.7 両HK$105/隻 （原價HK$180/隻） 4.8 – 5.3 両HK$145/隻 （原價HK$250/隻） 立即預約：請按此 【低至57 折｜門市自取/送貨】北海道大閘蟹 - 蟹公 KKday 優惠：3 – 3.5 両HK$48/隻 （原價HK$80/隻） 3.6 – 4.5 両HK$68/隻 （原價HK$120/隻） 4.6 – 5.4 両HK$98/隻 （原價HK$160/隻） 5.5 – 6.2 両HK$148/隻 （原價HK$250/隻） 6.3 – 7.2 両HK$238/隻 （原價HK$400/隻） 立即預約：請按此 優惠期 (預訂期) ：2024年10月25日 15:00至10月31日23:59

換領日期︰2024年10月26日至12月15日 門市自取：兌換前最少 2 天預約 送貨：10隻運費到付，25隻或以上指定地區免費送貨 換領時間︰星期一至日 09:30 - 19:45 門市地址︰上環永樂街124號永利威大廈地下