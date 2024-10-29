大閘蟹季正式開鑼，鄧氏餐飲企業旗下的東海飲食集團、海都、鴻星中菜、星薈、大都烤鴨及東小館為蟹迷們精心挑選了肥美多膏的大閘蟹，呈獻「秋分細味．大閘蟹」系列。行政總廚麥嘉偉師傅更嚴選「黃毛金爪」，將約有五兩及三兩重之「2皇1后」大閘蟹，配搭東海大廚巧手製作的時令小菜，套餐分為一位、四位及六位三款套餐供自由組合及選擇。於指定時段及分店惠顧套餐每位低至 $458起，同時蟹迷更可加配越洲花雕 (十年) 享用，與大閘蟹作完美配搭。

蟹宴亮點 鮮味蟹粉小籠包 蟹粉小籠包豐含濃郁蟹黃、蟹肉和滿溢肉汁，絕對是蟹宴中的亮點之一。每隻大閘蟹的蟹粉及蟹肉最多只可製作3 - 4隻蟹粉小籠包，所以每隻小籠包都相當矜貴。輕咬一口隨即爆發啖啖蟹油香，待鮮濃蟹汁漸漸溢出，然後吸盡汁液，第二口則大口咬下飽滿的餡料，就能嚐到豐富蟹香味、油份足的蟹粉小籠包。蟹粉小籠包全部套餐適用，絕對是必試之選。

蟹宴亮點 鮮味蟹粉小籠包

東海飲食集團及鴻星中菜的「秋分細味‧黃金盛蟹」大閘蟹宴，為各位呈獻一系列精緻的蟹粉美饌。是次餐單特別搜羅了肥美多膏的優質大閘蟹，配以大廚精心炮製的時令小菜，讓各位在秋季品嚐到最鮮美的蟹味。

東海精選時令大閘蟹入饌配合大廚精湛功藝，供應多款生拆蟹粉菜式。星薈及海都酒家套餐中提供蟹粉蒜茸包，將先拆出大閘蟹蟹膏，然後蒸熟後再拆蟹肉，把兩者拌炒而煮成大閘蟹粉，過程十分複雜費時，且考手藝。

大都烤鴨同樣提供「秋分細味．大閘蟹」系列大閘蟹宴，除了有「2皇1后」大閘蟹外，更可加購半價片皮鴨，鴨皮色澤金黃，香氣四溢的，令人回味無窮。6人餐菜單內更包括了半隻招牌大都烤鴨，一於約定親朋好友享用大閘蟹宴。