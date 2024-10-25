大灣區文化藝術節 香港 珠海 無錫三地中樂團 帶來三地文化精髓音樂作品

《第四屆粵港澳大灣區文化藝術節「樂龢灣區」》音樂會，於本周六晚舉行，演出單位來自嶺南文化圈的香港中樂團、珠海民族管弦樂團，以及來自吳文化圈的無錫民族樂團同台獻藝，聯合演奏各團代表曲目，還有金庸武俠小說主題樂曲，體現跨地域合作，為香港觀眾帶來三地文化精髓的代表性作品。
《樂龢灣區》音樂會，將演奏作曲家陳明志的作品《龍在天涯》，此曲不但展現龍文化的傳承精神和寄託，陳明志曾說：「有云『有華人的地方就有舞龍醒獅』，年間各種的『節慶誕醮』，又以流行於香港的『 舞火龍』、 澳門、中山、珠海一帶的『醉龍』尤具特色。龍舞者們以其獨特的『腰馬』功夫，在揉合了南拳的鑼鼓聲中行進舞動，其意義已超出民間感恩、酬謝神靈的祭祀功能，更多的是對於故鄉文化的堅守，傳遞出團結協作的精神。」
演奏多首香港首演作品
《龍在天涯》此曲選自民族管弦樂組曲《蒼龍引》的選段，由香港中樂團委約創作，為國家藝術基金資助項目，於2022年11月在香港文化中心音樂廳舉行的《蒼龍引音樂會世界首演》，指揮由香港中樂團總監閻惠昌負責，演管子有秦吉濤、嗩吶有馬瑋謙，以及笙演奏的魏慎甫，都會在今次音樂會裡演奏演。
由嗩吶、管子、笙等3件可移動演奏的吹管樂器演奏的《龍在天涯》，演奏家通過在舞台上或停或動，又或以自由即興的方式配合特設的打擊樂音聲與律動，展現一種對在地文化的傳承精神和寄託。
金庸電視劇集主題曲組曲
此外，音樂會還將首演劉暢作曲的《山河．生靈》、劉暢作曲的《樂動夢灣》，還有樂迷熟悉的《二泉映月》、《大運之河》，以及關廼忠改編的《金庸武俠小說主題幻想曲》，包括《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》、《雪山飛狐》、《連城訣》、《鹿鼎記》等電視劇集主題曲，通過大型中樂隊和古典音樂的編曲手法，來展示這些金庸主題曲的另一番風貌，從另一個角度去展現金庸武俠小說的內涵。