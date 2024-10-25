大灣區文化藝術節 香港 珠海 無錫三地中樂團 帶來三地文化精髓音樂作品

《第四屆粵港澳大灣區文化藝術節「樂龢灣區」》音樂會，於本周六晚舉行，演出單位來自嶺南文化圈的香港中樂團、珠海民族管弦樂團，以及來自吳文化圈的無錫民族樂團同台獻藝，聯合演奏各團代表曲目，還有金庸武俠小說主題樂曲，體現跨地域合作，為香港觀眾帶來三地文化精髓的代表性作品。

《樂龢灣區》音樂會，將演奏作曲家陳明志的作品《龍在天涯》，此曲不但展現龍文化的傳承精神和寄託，陳明志曾說：「有云『有華人的地方就有舞龍醒獅』，年間各種的『節慶誕醮』，又以流行於香港的『 舞火龍』、 澳門、中山、珠海一帶的『醉龍』尤具特色。龍舞者們以其獨特的『腰馬』功夫，在揉合了南拳的鑼鼓聲中行進舞動，其意義已超出民間感恩、酬謝神靈的祭祀功能，更多的是對於故鄉文化的堅守，傳遞出團結協作的精神。」