嘉道理農場辦「再森林‧還原野」慈善行籌款活動 慈善行/綠野尋寶/市集 暢遊探索自然環境

嘉道理農場暨植物園舉辦的第4屆「再森林‧還原野」慈善行籌款活動將於12月7日至8日舉辦，屆時嘉道理農場設有多項精彩活動，包括慈善行、綠野尋寶及自然市集。活動籌得的善款會用於嘉道理農場暨植物園的自然保育和永續生活項目，以實現人類與大自然和諧共存的願景。活動由即日起至11月19日接受報名，家長不妨與小朋友一起參加，不但能探索嘉道理農場的本園山林景色，更能身體力行為嘉道理農場籌集善款，培養小朋友良好品德。

4公里及8公里慈善行 在12月7日，嘉道理農場舉辦4公里及8公里慈善行活動。路程較休閒的4公里路線將途經行山古道及蕨類植物小徑，路程閒靜，老少咸宜。而8公里的經典路線則覆蓋園內上下山區，參加者可攀走園內最高海拔之生態徑——凌霄徑，環境寧靜幽深，景色秀麗，適合有行山經驗人士參加。 兩條路線都設置了多個關卡，參加者可以進行與大自然有關的任務，了解嘉道理農場的有趣小知識及享受旖旎風光。參加者集齊印章後可到農場小賣店換領指定飲品一罐。

綠野尋寶遊農場 參加者會在3小時內尋歷嘉道理農場的半山及下山區的「寶藏」，完成5個奇趣互動關卡可在農場小賣部換領指定飲品一罐。活動同時歡迎參加者獨立或一家大細一起參加，享受開心愉快的週末。

綠色自然市集 設於下山區的自然市集「明薈」，以綠色生活為主題，售賣各種農產品及綠色製品，包括由園區專人培植的植物及盆栽，歡迎公眾入場參觀。 嘉道理農場準備其他精彩活動，包括近距離親近園內「動物大使」及利用園內塌樹為材料的再生木飾工作坊等。各項活動名額有限，欲免向隅，請留意園區資訊並盡早登記。

慈善行活動詳情

自然市集 開放時段：12月7及8日上午11時至下午4時30分 公眾人士可購票入園參觀市集。 更多詳情或報名可瀏覽嘉道理農場暨植物園網站。