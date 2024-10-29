品味全城 — 牛滋盛宴 Beef Up November 40+餐廳推出牛肉優惠 低至39折起/送手切牛肉/火鍋店全單75折

40+ 餐廳攜手推出牛肉優惠 4大類別涵蓋西餐、火鍋、素食及休閒美食 低至39折
「品味全城 — 牛滋盛宴 Beef Up November」特別邀請超過 40 間餐廳參與，由即日起至11月30日期間，推出以牛肉為主題的精選美饌，涵蓋「西式美饌」、「牛鍋宴」、「休閒之選」及「有機素食」四大類別，並提供期間限定的優惠，低至 39 折，在這個十一月盡享牛肉佳餚，體驗多元的飲食文化。
參與者只需在「品味全城 — 牛滋盛宴 Beef Up November」官方網站選擇餐廳並登記優惠券，即可快速收到確認電郵。點擊電郵中的連結獲取確認券，前往餐廳出示後即可享用精選餐點及優惠，輕鬆體驗各式精心烹調的牛肉料理，讓這個十一月成為你的美食盛宴。
部份餐飲優惠介紹
The Grill Room
The Grill Room 以正宗法國料理，融入本地風味為餐廳主打，專注於採購最新鮮的食材，為食客提供結合經典與現代元素的餐點。
優惠內容：主菜 75 折（不包括美國 1.5 公斤頂級安格斯斧頭扒）
New York Cut
位於中環的美式牛扒館 New York Cut ，嚴選歐美亞洲八國上乘高質牛，並對烹煮牛肉的方法極為講究，從牛肉等級、切割部位，到飼養方式，以致熟成處理都大有研究。將優質食材結合精湛的廚技，帶來意想不到的牛扒滋味。
優惠內容：套餐7折（原價 $1,543，優惠價 $1,080）
香江花月
香江花月以 50 年代香港獨有的華洋風尚文化，融合各地的優質食材配搭，以視覺、嗅覺及味覺上的享受，讓每一位穿越時空的客人，能嘗到舊時獨特的香港情懷，體驗全新的饗食之旅。
優惠內容：套餐39折（原價$948，優惠價$368，包加一服務費）
616牛肉火鍋專門店
616牛肉火鍋專門店向來以新鮮稀有牛肉部位及本地手切牛肉聞名，並以獨創的慢煮牛骨湯底配以新鮮手切牛肉，為食客呈現地道的香港火鍋體驗。
優惠內容：全單75折 惠顧任何火鍋，即送精選手切牛肉一碟（根據當日款式而定）
紅花匯
位於灣仔的紅花匯中菜廳，由獲獎無數的葉世昌師傅團隊營運管理，提供來自川、粵、潮三種菜系的精緻菜餚，與親朋好友共聚一堂，一同品嘗頂級美食，細味來自不同地方的絕妙風味。
優惠內容：水煮和牛套餐7折（原價$900，優惠價 $630）
花圖
以舊英式風格為主題的全新概念廣東菜餐廳的花圖，以富有電影感及玩味十足的食物及餐廳裝潢為主打，結合展現極具氣派的風範，為客人提供一種全新的視覺體驗。
優惠內容：「荊」套餐$2,608（原價 $3,888，優惠價 $2,608）
Yau Veggie Bistro
Yau Veggie Bistro 主打歐陸小餐館風格，以法式素食為主打，提供一系列精緻而幾可亂真的高級素食佳餚，為素食帶來不一樣的可能性。
優惠內容：Menu Dégustation 8折（原價 $799，優惠價 $640）