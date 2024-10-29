入冬養生｜秋冬宜養生！ 盤點6款冬季滋補食物

秋冬轉季容易因乾燥、天氣轉變等原因而引起各種身體不適，而在日常進行適當的滋補養生便可以為身體補充營養，防止各種不適或疾病出現。以下就為大家盤點6款適合冬季的滋補食物，秋冬季多食用便可以在日常調理體質，為秋冬轉季做好準備。

滋補食物｜蓮藕 入秋後天氣會變得乾燥，而蓮藕就有養陰清熱、生津潤燥、止咳安神等作用，因此特別適合在秋冬飲用。除了可以利用蓮藕煲湯外，特別建議鮮榨成清心潤肺及舒清肝熱的蓮藕汁，對秋冬的乾燥不適特別有用。不過蓮藕的性質較涼，經常手腳冰冷或腸胃不適的體寒人士便不適宜食用太多。

滋補食物｜梨 秋季屬於梨的旺季，在秋冬季多吃梨不但有效生津潤肺，還可以緩解燥熱，建議可以直接當作水果食用或榨成雪梨汁飲用。而梨本身的水分含量就較高，而且還含有豐富的維他命C、醣類、膳食纖維、鉀等營養，既能防止身體脫水之外，還可以維持皮膚的光澤及彈性，適合用來補充因秋冬轉季而失去的水分。

滋補食物｜山藥 山藥有「食物藥」的稱號，含有豐富的維他命、澱粉酶、多酚氧化酶等營養，不但有強健脾胃、補腎益精的效果，還可以益肺止咳及潤膚通腸，特別適合舒緩因轉季而帶來的咽喉不適，為身體帶來進補的效果。

滋補食物｜墨魚 墨魚屬於在海鮮中特別適合秋冬進補的食材，秋冬季進食墨魚有效滋陰生津，對女性健康特別有幫助。而且還含有豐富的蛋白質、維他命、多醣體及牛磺酸等營養物質，不但具有降血壓及膽固醇的作用，還可以增加免疫力，秋冬多進食便可以避免身體因轉季而感到不適。

滋補食物｜百合 轉季最容易感到不適的原因便是秋冬季特別乾燥，尤其在早上容易因乾燥而久咳不停，而百合不但有止咳潤肺、清心安神的功效，還有效防止感染因秋燥引起的季節性疾病，特別適合在秋冬多食用來改善體質。

滋補食物｜粗糧 秋冬轉季的時候，除了會因乾燥而令呼吸道感到不適，皮膚亦容易因乾燥而發癢，日常多食用燕麥、合桃、粟米、花生、番薯、糙米等粗糧代替精緻澱粉便有效促進身體的排毒功能，從而保護皮膚，防止因乾燥而帶來的皮膚疾病發生。