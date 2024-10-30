Ray Online｜梁君彥：立法會AI系統需學習辨認議員口音 「教仔想100分，但未必次次100分」(陳奕釗攝)

立法會引入AI「智識聽」自動謄錄系統，方便撰寫會議紀錄，而家已經有高達93%準繩度。立法會主席梁君彥話「好似教仔咁，當然想佢考100分，但未必次次攞100分」，至少睇到系統一直進步。 梁君彥同傳媒介紹系統，佢舉例一向習慣講普通話嘅選委界議員譚岳衡轉用廣東話發言，系統未必辨識到佢嘅口音，開頭會有啲錯，但會即時更改。梁君彥話譚岳衡都好開心，棟起手指公讚個系統，話「到底係佢講廣東話叻咗，定個系統叻咗」。梁君彥話AI一直學，會愈學愈精，會繼續學習辨認議員嘅口音同懶音。就算下年立法會換屆，都唔需要由頭訓練系統辨認發言議員身份，只要用10秒就可以憑聲認人。

在場記者留意到系統會將「係」寫成「系」，又會將唔同發言議員嘅名寫做民建聯議員李世榮，梁君彥講笑話「呢個系統好鍾意李世榮」。職員就解釋呢個情況往往出現喺議員發言停頓嗰陣，系統以為轉咗其他人發言，因為而家系統認人準繩度係70%，仲有機會認錯人。不過，效果已經遠超預期，系統發現唔對路會即刻修正，如果修正唔到，就會人手介入修正。 立法會AI系統已經發展到第2期，大約用咗1,500萬，希望向政府申請1,000萬以內嘅撥款進行下一期，目標出年第3季之前可以即時提供字幕，例如方便官員開會嗰陣未必可以開聲聽立法會會議，睇字幕就可以知道發生緊咩事。梁君彥話如果即出字幕，都要有人喺背後執字眼，「大家留意過去2年某電視台嘅『乜乜小姐』都用緊呢個系統，喺後面執(字眼)」

以前利用人手，需要用1個月寫會議紀錄，而家透過AI系統加快到1星期。梁君彥話可以加快效率同提高透明度，拉近同市民嘅距離，唔使等1個月先睇到會議紀錄，到時已經唔記得議員講過啲咩。梁君彥強調冇精簡人手嘅諗法，係想啲人手唔好做「揼石仔」嘅嘢，而係「做聰明嘅嘢支持立法會工作」。 指不能將責任全放於機器 立法會秘書長衛碧瑤補充，系統好似人一樣，唔會識晒所有嘢。就算準繩度已經好高，都需要專業人士喺背後睇實，唔可以將責任全部放喺機器。佢期望之後可以教導AI系統過往通過嘅法例等等，通過深層學習令系統叻啲，成為資料庫，方便議員搵資料。