Ray Online｜家人反對扮殭屍　田北辰改扮南瓜歡度萬聖節

實政圓桌團隊連日嚟去到元朗、屯門各個街頭，將流動服務車換裝成「嘩鬼流動車」，同街坊歡度萬聖節。與眾同樂嘅活動點可以唔預埋召集人田北辰呢，佢透露今次活動有一段小插曲，團隊原本喺網上買咗一套清朝官服，等田北辰搞搞新意思扮「中國式殭屍」。田北辰話試過上身，其實效果唔錯，可惜屋企人睇咗造型照之後大力反對，結果團隊要陪佢即刻變陣，化身成「南瓜人」。

團隊同街坊玩萬聖節問答遊戲，送應節小禮物。田北辰話估唔到呢個變陣新造型仲受歡迎，唔單只小朋友，連大朋友同老友記都即刻湧埋去排隊參加遊戲。佢喺今次活動發現咗一個現象，問答遊戲提供3款小禮物畀街坊揀，分別係南瓜燈小飾物、南瓜殭屍小積木，同埋南瓜頭解壓球。大部分人都揀解壓球喎，街坊解釋捏下隻解壓球可以減壓、放鬆啲。

鼓勵香港人自強

田北辰有感而發，話香港經濟欠佳，佢覺得面對緊史上最差嘅零售市道，好多市民喺工作同生活上都有壓力。佢鼓勵香港人一定要自強，創新求變，就好似今次萬聖節活動咁，團隊都絞盡腦汁，加上創新元素，絕對唔可以年年一樣，咁樣先可以與時並進同保持競爭力 。