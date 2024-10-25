am專題｜天才背後的努力 體育能兼顧學業 跳遠小將林銘夫：我要做出色運動員

2023年3月，林銘夫出戰中學生涯最後一場學界田徑比賽，躍出了7.89米的驚人距離，刷新了2014年香港U20跳遠紀錄(7.73米)。這位僅玩了一年多跳遠的小將，變成田徑場的「天才」，除了獲體院取錄為精英運動員外，今年還考入香港大學。作為香港體壇冉冉升起的新星，林銘夫打破了坊間認為頂尖運動員必定「讀唔成書」的誤解。然而他的一手「好牌」，是否源於他是「天才」的專利？

短跑轉跳遠 鄭景亮King Sir：

小時候的運動 不一定最終開花結果

「真的不覺得自己是天才，只是自己一直以來所建立的，從跳遠展現出來而已。」林同學在接受專訪時謙遜地說。他小學時接受短跑訓練，惟升中後發現自己競爭力不及同學，故放棄操練。他憶述，「中五暑假跟朋友打籃球，發現自己彈跳很有力，而疫情緩和時學界比賽又復辦了，於是小試牛刀，報名參加跳遠比賽。」中五始接觸跳遠運動的他，訓練僅兩個月便達到體院U18的標準(6.82米)，正式展開跳遠生涯；22年晉級世界U20跳遠錦標賽決賽，以7.57米排名第九；去年更打破香港U20跳遠紀錄，成為體壇熱話。

林銘夫是否跳遠天才？看過這些佳績，香港精英體育事務委員會主席鄭景亮King Sir認同他的成就，但強調才能並非無中生有，必須通過運動引發出來。「田徑項目講求爆發力，林同學從過往訓練的助跑鍛煉出來，加上男同學往往要到18、19歲發育期後，才能判斷得到他是屬於力量型還是速度型運動員。」King Sir續指小朋友在小時候參加的運動，未必是他們最後站在頒獎台的運動。「要發掘天賦，尋找具潛質的苗子，運動普及化相當關鍵。我會鼓勵家長讓小朋友多接觸不同運動，並透過其中培養他們的解難恆毅力、自律、時間管理和抗逆韌性的能力，讓年輕人獲得全人發展。」