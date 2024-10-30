9月樓價指數見逾8年新低 租金連漲7個月累升6.29%

樓價指數見逾8年新低！差餉物業估價署數據顯示，9月私人住宅樓價指數回落至287.9，按月跌1.67%，連跌5個月；按年跌12.52%。今年首9個月，樓價累跌7.52%。租金指數則連升7個月，累升6.29%，創5年新高。有分析指，受中央「組合拳」救市及施政報告公布措施刺激，10月物業市場轉變，現時各項數據皆顯示樓市已明確轉勢，料10月差估署指數可觸底反彈。 9月私人住宅樓價指數，報287.9點，按月跌1.67%，按年跌12.52%，創下自2016年9月以來新低；與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅達27.68%。

所有面積分類的單位都錄得跌幅，當中實用面積753至1,076平方呎，按月挫2.02%；432至752平方呎單位跌1.82%；1,076至1,721平方呎和1,722平方呎或以上單位，分別減1.55%和1.54%，而431方呎以下的單位，降1.42%。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月中香港跟隨美國減息，中央亦於9月下旬陸續推出救市措施，但效果未及在該月內反映，10月受中央大水漫灌的救市刺激，港股急升，加上月中施政報告推出「組合拳」穩樓市，令物業市場轉勢；一手為例，截至前日，10月份一手成交已逾2,800宗，較上月全月多2.8倍，創7個月新高，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL連升3周，累升0.78%。各項數據皆顯示樓市已明確轉勢，料10月差估署指數可觸底反彈。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示， 9月差估署樓價指數反映8月中下旬至9月上旬市況。他指，9月底有減息及中央救市的利好, 令樓市氣氛活躍,近日發展商加價會利好二手樓價，預計二手樓價最快11月止跌。若美國11月減息及香港銀行亦跟隨，估計12月樓價可反彈約1%，第四季樓價處於橫行持平狀態，全年樓價跌7.5%。 至於租金方面，指數報196連升7個月，按月增0.05%、年增5.83%。陳永傑指，於優才專才及投資移民政策下，租賃需求有增無減，令租金持續上升，施政報告放寬收租物業的按揭成數，相信可吸引更多投資者入市，對樓價帶來支持。