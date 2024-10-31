60年歷史彩虹邨分三期重建 最快2028年動工 遷置分15年

彩虹邨的重建方案終出爐！政府計劃將樓齡達60年的彩虹邨分3個階段清拆重建，第一期最快於2028年展開，包括與籃球場相鄰成為打卡熱點的丹鳳樓將會率先拆卸，住戶可遷往黃大仙新美東邨；之後受第二、三期受拆卸影響的居民可安置到日後新建的彩虹邨，預料最快2043年完成全部受影響居民搬遷；而整個重建計劃料需時約21年、至2048/49年完成。有彩虹邨居民認同屋邨有需要重建，但不捨邨內人情味，望日後「再喺新彩虹邨居住」。攝影：林俊源

彩虹邨重建及遷置安排

當局昨午向黃大仙區議會提交文件，介紹彩虹邨重建概念及細節。文件提及彩虹邨11幢樓約有7,400個單位，重建後單位可增24%至約9,200個。第一期清拆的範圍包括碧海樓、金碧樓、丹鳳樓和兩所空置校舍，受影響居民可選擇遷往黃大仙區的新美東邨。「新彩虹邨」首期建築工程會在清拆後展開，房委會估算可提供約3,200個公屋單位，容納第二期清拆範圍住戶，預計於2035/36年落成入伙。至於拆卸丹鳳樓後，將擴充彩虹交匯處，以紓緩交通擠塞情況。



部分用地預留擴闊龍翔道 第二期初步構思清拆位處龍翔道旁的4幢樓，包括錦雲、紅萼、金漢和白雪樓，部分土地將用作擴闊龍翔道及重新配置附近現有的巴士停泊灣。第二期重建可提供約4,100個新單位，作為第三期的遷置資源，料於2042/43年入伙。第三期將清拆餘下的翠瓊、金華、綠晶和紫薇樓，以及多層停車場；重建後可提供約1,900個新單位，料於2048/49年入伙。 房屋署表示，資源許可下會讓受影響住戶遷往任何地區的合適翻新公屋單位，亦會發放搬遷津貼；合資格單身人士和二人家庭亦可選擇領取津貼，以代替入住公屋。受清拆影響住戶如有意購買居屋/綠置居單位以代替入住公屋，可在合條件的資助出售房屋銷售計劃中享有優先選樓資格。



老邨民：希望再喺新彩虹邨居住 將受第一期清拆影響的鄒先生居於金碧樓近30年，他表示街坊間有時會互相幫忙，「屋企啲菜多咗就俾佢，佢又會俾下我」；雖不捨彩虹邨被清拆，但指出單位天花板石屎剝落已一年多，樓齡太老「整完又係咁」，故認同有需要重建。鄒先生料將搬到新美東邨，指即使一家人生活作息或受影響，但「有間屋就好喇」。他仍希望日後可住新彩虹邨。另外，亦有居於第二、三期清拆範圍的居民指，仍要等十多年才有機會搬新樓，認為重建時間太長。 商戶方面，68歲的陳先生租用金碧樓一個舖位作報攤逾十年，他指生意越來越差，即使清拆後獲安排新舖，月租會較現在的6,000元高最少多4,000元，故他盼「早啲拆，早啲退休」。 民建聯九龍東立法會議員顏汶羽希望政府及早公布新彩虹邨具體設計與社區配套，並盡量縮減程序，以期更早完成重建。民建聯黃大仙區議員越毅強希望房屋署在重建期間，持續跟進居民住所日久失修情況。