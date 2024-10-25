45.1%中學生壓力指數偏高 中六生抑鬱指數最高

學生最擔憂的問題仍與學業成績有關。(資料圖片)

學生壓力備受關注，有調查發現，45.1%開學壓力指數屬偏高水平，自評為7至10分(10為最高)；學生最感憂慮首三位是成績退步、學習動力低，以及功課或考測繁重。青協指，青年求助動機低、對精神健康服務的認知度不足等，以致難以及時發現潛在的精神健康問題，呼籲家長、社工及青年工作者加強與青年的聯繫，以便及早識別需要精神健康支援的個案。

青年協會輔導服務9月以問卷成功訪問6,073名中一至中六學生，中學生普遍有抑鬱情緒。剛入學的中一學生平均分已達17分(16分或以上即代表已出現抑鬱情緒表徵，滿分為60分)；之後隨著年級增加，分數亦逐漸上升，即將考文憑試的中六學生抑鬱指數最高，平均分達22.3分。