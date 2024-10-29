16國家或地區機構就社交媒體數據擷取發聲明　稱可引起私隱問題

個人資料私隱專員公署聯同全球15個私隱或資料保障機構發布環球聯合聲明，關注社交媒體平台的數據擷取及私隱保障問題，並向業界提供進一步指引。

個人資料可能在不知情和不同意的情況下於暗網出售

私隱專員鍾麗玲表示，社交媒體平台大規模擷取個人資料訓練人工智能系統，可引起重大的私隱問題，可導致個人資料在不知情和不同意的情況下於暗網出售，以致個人資料被用於針對性的網絡攻擊、身份盜竊，以及濫發直接促銷或垃圾郵件等。

她說，私隱專員公署作為環球私隱議會國際執法合作工作分組聯席主席，聯同其他機構發聯合聲明，是希望提醒社交媒體平台及其他載有可供公眾查閱個人資料的網站，有責任確保個人資料受到充分保障，免被非法數據擷取。