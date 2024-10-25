11人涉遊說供款人虛假文書提早取強積金　涉及供款1.45億元

警方拘捕11人，涉嫌遊說強積金供款人以虛假文書，提早提取強積金，涉及強積金供款高達1.45億元，詐騙集團向供款人收取一至三成供款金額，最高收費一宗為7萬元，集團過去兩個月收入達到500萬。

消息指，被捕人士全部是本地人，最大一宗強積金供款額約100萬元，強積金供款人年齡介乎20多至50多歲。黃大仙警區今年6月拘捕25名強積金供款人，涉嫌使用虛假文件提早提取供款，經調查後發現一個強積金詐騙集團，過去幾日再以詐騙、僞造文書和洗黑錢拘捕7男4女，年齡24至43歲。