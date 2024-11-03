「非常罕見」點玄灰蝶首現鳳園

環保協進會鳳園蝴蝶保育區於10月首次發現點玄灰蝶，鳳園顧問委員潘瑞輝指，點玄灰蝶每隔數年便會在香港有零星分布，香港漁護署尚未有其評估紀錄，但仍可歸類為「非常罕見」的蝴蝶種類。另外，鳳園普查員8月在元朗發現了棒紋喙蝶(Libytheamyrrha)的產卵紀錄，相隔13年再次出現，為本港的第二個紀錄。環保協進會行政總監邱榮光指，鳳園未來將在香港不同地方認證建立蝴蝶園，以擴大蝴蝶的生境，讓香港成為一個高生物多樣性的「蝴蝶城市」。

廣泛分布於中國大陸及臺灣的常綠闊葉林、海岸林及山坡地等寄主植物附近。其幼蟲的寄主植物為家樂花，屬於景天科植物。潘瑞輝表示，點玄灰蝶每隔數年便會在香港有零星分布，香港漁護署尚未有其評估紀錄，但仍可歸類為「非常罕見」的蝴蝶種類。今年也在其他地點偶爾出現，估計是隨寄主植物到港，未來有機會在港繁衍。

鳳園10月21日進行大專生鳳園蝴蝶基線普查計劃的課堂，期間發現點玄灰蝶(Tongeiafilicaudia)；此蝶屬於灰蝶科，屬於小型灰蝶(個體展翅介乎25至30毫米)，翅膀背面為黑褐色，後翅外緣有白邊的深色斑點。

今次錄得棒紋喙蝶為本港第二個紀錄

鳳園普查員於8月20日在元朗雷公田發現了棒紋喙蝶的產卵紀錄，該種類於2011年7月首次在香港濕地公園發現，13年後再次出現，為本港的第二個紀錄。該蝴蝶屬於偏熱帶低海拔物種，屬於中型喙蝶(個體展翅介乎30至45毫米)，前翅的頂角突出成鉤狀，下唇鬚特長，形似鳥喙。主要分布地包括雲南、海南、廣西、廣東及南亞至東南亞地區。

棒紋喙蝶卵至成蟲在三周內完成

潘瑞輝表示，棒紋喙蝶的幼生期生命周期極短，卵、蟲、蛹、成蟲可在三星期內完成。該蝶為香港的迷蝶種類，雖然只有零星記錄，但不屬於已知分布範圍內。其幼蟲以大麻科的朴樹為食，他指，朴樹是香港常見的原生樹種，常見於路邊及山坡，故棒紋喙蝶在未來仍有機會在香港再次出現。